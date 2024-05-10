人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局做好金融“五篇大文章”路线图出炉

2024年05月10日09:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月10日电 （黄盛）国家金融监管总局日前发布了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《意见》），从优化金融产品和服务、发挥银行保险机构职能优势、完善银行保险机构组织管理体系等方面系统部署做好金融“五篇大文章”。

2023年中央金融工作会议表示，要切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

此次《意见》从总体上进一步明确，未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全，评价体系更加健全有效，政策协同性不断增强。

国家金融监管总局有关司局负责人就《意见》表示，做好金融“五篇大文章”要把握好四项原则，即坚持问题导向、分类施策，坚持市场主导、惠企利民，坚持守正创新、风险可控，坚持系统观念、形成合力。

“《意见》要求银行业保险业加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的‘五篇大文章’服务体系。”上述负责人表示，因此，《意见》针对金融产品和服务的优化，提出了更为具体的发展方向：

科技金融要聚焦卡点堵点提升科技金融质效，结合科技型企业发展规律和特点，为科技型企业提供全生命周期金融服务。包括研发专属金融产品；在风险可控的前提下，加大信用贷款投放力度；规范开展“贷款+外部直投”等业务等。

绿色金融要聚焦“双碳”目标健全绿色金融体系，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，丰富绿色金融产品和服务。其中，《意见》明确，要强化对客户环境、社会和治理风险的分类管理与动态评估，纳入业务管理流程和全面风险管理体系，采取差别化管理措施。

普惠金融要聚焦痛点难点加强普惠金融服务，公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持，积极服务乡村全面振兴。

养老金融要聚焦现实需求加快养老金融发展，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持，发展第三支柱养老保险。《意见》在这一方面对保险业的部署相对较多，包括丰富税优健康保险产品供给、持续推进人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点、支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设等。

数字金融要聚焦效能和安全促进数字金融发展，积极引导银行保险机构数字化转型，健全适应数字化时代的金融监管体系。此次《意见》还明确，鼓励科技领先金融机构向中小金融机构输出风控工具和技术服务。

《意见》还根据银行保险机构的类型，划分职能分工，要求不同银行保险机构发挥各自服务“五篇大文章”的职能优势——开发性、政策性金融重点做商业性金融干不了、干不好的业务，全国性商业银行要发挥主力军作用，中小银行则是立足当地开展特色化经营，保险业要大力发挥经济减震器和社会稳定器功能，非银行金融机构主动发挥专业优势。

也有业内人士表示，做好金融“五篇大文章”进一步明确了未来金融业在经济结构优化过程中的五大发力重点，其中，普惠金融、养老金融实际上是目前的薄弱环节，而科技金融、绿色金融、数字金融是当下发展的重点领域。这“五篇大文章”既描述了未来重点发展的主要方向，也为未来货币政策和金融机构的重点工作指明了方向，对于切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，具有重要意义。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局做好金融“五篇大文章”路线图出炉
　　人民网北京5月10日电 （黄盛）国家金融监管总局日前发布了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《意见》），从优化金融产品和服务、发挥银行保险机构职能优势、完善银行保险机构组织管理体系等方面系统部署做好金融“五篇大文章”。 2023年中央金融工作会议表示，要切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。…
数读中国 | 7组数据透视“中国商机”释放强大吸引力
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部