人民网北京5月10日电 （黄盛）国家金融监管总局日前发布了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《意见》），从优化金融产品和服务、发挥银行保险机构职能优势、完善银行保险机构组织管理体系等方面系统部署做好金融“五篇大文章”。

2023年中央金融工作会议表示，要切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

此次《意见》从总体上进一步明确，未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全，评价体系更加健全有效，政策协同性不断增强。

国家金融监管总局有关司局负责人就《意见》表示，做好金融“五篇大文章”要把握好四项原则，即坚持问题导向、分类施策，坚持市场主导、惠企利民，坚持守正创新、风险可控，坚持系统观念、形成合力。

“《意见》要求银行业保险业加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的‘五篇大文章’服务体系。”上述负责人表示，因此，《意见》针对金融产品和服务的优化，提出了更为具体的发展方向：

科技金融要聚焦卡点堵点提升科技金融质效，结合科技型企业发展规律和特点，为科技型企业提供全生命周期金融服务。包括研发专属金融产品；在风险可控的前提下，加大信用贷款投放力度；规范开展“贷款+外部直投”等业务等。

绿色金融要聚焦“双碳”目标健全绿色金融体系，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，丰富绿色金融产品和服务。其中，《意见》明确，要强化对客户环境、社会和治理风险的分类管理与动态评估，纳入业务管理流程和全面风险管理体系，采取差别化管理措施。

普惠金融要聚焦痛点难点加强普惠金融服务，公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持，积极服务乡村全面振兴。

养老金融要聚焦现实需求加快养老金融发展，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持，发展第三支柱养老保险。《意见》在这一方面对保险业的部署相对较多，包括丰富税优健康保险产品供给、持续推进人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点、支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设等。

数字金融要聚焦效能和安全促进数字金融发展，积极引导银行保险机构数字化转型，健全适应数字化时代的金融监管体系。此次《意见》还明确，鼓励科技领先金融机构向中小金融机构输出风控工具和技术服务。

《意见》还根据银行保险机构的类型，划分职能分工，要求不同银行保险机构发挥各自服务“五篇大文章”的职能优势——开发性、政策性金融重点做商业性金融干不了、干不好的业务，全国性商业银行要发挥主力军作用，中小银行则是立足当地开展特色化经营，保险业要大力发挥经济减震器和社会稳定器功能，非银行金融机构主动发挥专业优势。

也有业内人士表示，做好金融“五篇大文章”进一步明确了未来金融业在经济结构优化过程中的五大发力重点，其中，普惠金融、养老金融实际上是目前的薄弱环节，而科技金融、绿色金融、数字金融是当下发展的重点领域。这“五篇大文章”既描述了未来重点发展的主要方向，也为未来货币政策和金融机构的重点工作指明了方向，对于切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，具有重要意义。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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