“二三十块一斤还可以，以前金枕榴莲能卖到五十多块一斤。”“花一百块钱给孩子买了一整颗，感觉快实现‘榴莲自由’了吧。”……进入5月份，水果“顶流”榴莲的价格一路走低，吸引不少消费者挑选购买。

人民网《财米油盐》栏目在北京新发地农产品批发市场及市区内多家水果店实地走访了解到，金枕榴莲和干尧榴莲是目前市场主要热销的榴莲品种，零售价格集中在每斤20元至30元不等。

“一天跌出好几个价”

榴莲价格有望继续下探

为何榴莲价格会出现“腰斩”的情况？多位水果商家表示，5月份榴莲集中成熟上市，市场供应充足导致价格下降是主要原因。

在北京新发地农产品批发市场从事多年水果生意的李先生表示，近一个月内，自己亲眼见证了榴莲价格的“跳崖式下跌”，甚至“一天跌出好几个价”。

5月初，在北京新发地农产品批发市场内，大批新鲜榴莲上市。人民网记者 申佳平摄

“榴莲价格还会降，一周以内见分晓。”李先生介绍，目前部分泰国金枕榴莲的批发价已从35元/斤降至25元/斤，平均一整颗榴莲便宜四五十元，产自越南的榴莲则更便宜。“价钱特别便宜的一般都是巴掌榴莲，可以论个卖，一百块钱两个，加上促销一百块钱能卖三个。”

“榴莲自由”已成为商家甚至城市营销的热点。在线上渠道，商家开启直播开榴莲、互相比价等活动，并推出市内配送、“小时达”，吸引了不少消费者在线上下单。在刚刚过去的“五一”假期期间，河南洛阳开展了首届榴莲狂欢节活动，线上、线下总销售额超300万元。

榴莲商家正在通过手机直播销售榴莲。人民网记者 申佳平摄

多国“争鲜”中国大市场

国产榴莲提供“果盘自由”新选择

近年来，中国—东盟农产品贸易发展迅速，水果、棕榈油等东盟特色农产品进入中国大市场，深受消费者喜爱。榴莲，正是其中的典型代表。

一方面，看总量。

海关总署数据显示，2019年，新鲜榴莲进口量首超车厘子，成为我国的“进口水果之王”。2020年，新鲜榴莲的进口额与2017年相比翻了两番，达到23亿美元。2023年，我国进口的新鲜榴莲超过142.59万吨，价值约67.16亿美元，与2022年进口榴莲数量相比，增长了72.87%。

来自汇丰银行2023年公布的报告显示，得益于中国消费者对榴莲的喜爱，全球榴莲需求同比飙升400％，而中国占了全球榴莲需求的九成以上。

面对如此庞大的消费需求，泰国、越南等东南亚国家积极扩充产量，力求在中国大市场“一决高下”。据了解，泰国政府部门预测，由于果农不断扩大榴莲种植面积，全国2023-2024年度的榴莲产量将增加15.3%。加之果农不断对榴莲品种进行杂交，新品种产量也正在迅速增加。

另一方面，看运输。

得益于中老铁路的“快车”，东盟国家“争鲜”中国大市场的运输效率得到大幅提高。据了解，泰国榴莲过去进入中国，海运需要约7天、公路运输需要约5天，而如今只需3天。泰国媒体报道称，从泰国玛达普站开往中国广州的“榴莲班列”，已打破从泰国运输水果至中国所需时间的最快纪录，运输途中损耗的概率也显著降低，实现综合成本下降。

值得一提的是，近年来我国海南、广西、广东等地积极试种国产榴莲，其中海南榴莲的种植面积已接近4万亩，今年的产量较去年已提升两至三倍，达到约200吨左右。

总体来看，国人对“果盘自由”的向往，映射了整个中国大市场对品质消费的追求。相信伴随进口水果、国产水果继续同台互补、良性竞争，更多消费者将享受到价格和味蕾上的双重幸福感。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：史新培 陈文雅（实习生）

文字：申佳平 史子潇（实习生）

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经