人民网北京5月11日电 （记者杜燕飞）人民银行10日发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）指出，今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。下一阶段，要保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，强化逆周期和跨周期调节，加大对实体经济支持力度，切实巩固和增强经济回升向好态势。

《报告》指出，融资总量稳定增长，3月末社会融资规模存量、广义货币（M2）同比分别增长8.7%和8.3%，一季度新增贷款9.5万亿元。信贷结构持续优化，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长20.3%和26.5%，民营经济贷款同比增长10.7%，均超过全部贷款增速。融资成本稳中有降，3月新发放企业贷款加权平均利率为3.73%，较上年同期低0.22个百分点。人民币对美元汇率小幅波动，对一篮子货币稳中有升，3月末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨2.4%。

对于下一阶段货币政策走向，《报告》指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。

《报告》表示，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为，目前，金融机构加权平均存款准备金率约为7%，货币政策空间相对充足，有进一步发力的空间。要保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。要发挥结构性货币政策工具，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

民生银行首席经济学家温彬表示，货币政策着力点预计将继续放在“精准有效”上，用好新设立的5000亿元科技创新和技术改造再贷款，支持中小科技企业和重点领域数字化、智能化、高端化升级改造。发挥再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等作用，引导金融机构增加对民营和中小微企业贷款投放，降低融资成本。

“预计人民银行将综合运用多种货币政策工具，量价并举，长短结合，激活存量，用好增量，提高金融资源配置能力和效率。”招联首席研究员董希淼表示，在总量上保障流动性更加充裕，在价格适度上降低社会综合融资成本，在结构上加强“精准滴灌”，进一步稳定经营主体信心和预期，引导金融机构加大对各类经营主体特别是科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济的支持服务，以更大力度支持金融机构做好“五篇大文章”，为宏观经济恢复回升和高质量发展创造更加适宜的货币金融环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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