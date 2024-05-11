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一季度我国国际收支基本平衡 双向跨境资金流动合理有序

2024年05月11日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局10日公布的2024年一季度国际收支平衡表初步数据显示，2024年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差392亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资金流动保持合理有序。

货物贸易保持顺差。数据显示，一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1211亿美元，其中，货物贸易出口7511亿美元，同比增长2%；进口6300亿美元，同比增长3%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，主要是2024年以来我国经济实现良好开局，随着产业转型升级不断深入，贸易新增长点、新业态、新模式不断拓展，贸易结构不断优化。

业内专家认为，2024年以来，我国高端制造业产品、新能源汽车等出口表现亮眼；跨境电商、市场采购等贸易新业态、新模式不断拓展；传统出口市场表现比较稳定，新兴市场加速开拓，贸易伙伴更加多元化，有利于支撑我国货物贸易顺差保持比较高的水平。

服务贸易呈现逆差。数据显示，一季度，服务贸易逆差610亿美元。“一方面，旅行逆差538亿美元，同比扩大34%，旅行相关收入、支出规模继续向疫情前水平回归。”王春英表示，另一方面，服务贸易主要顺差项目持续增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差120亿美元，处于历史较高水平；电信、计算机和信息服务顺差48亿美元，同比增长30%。

业内专家表示，随着居民跨境活动恢复，跨境旅行支出正在向常态化恢复。同时，我国对很多国家已经有免签便利，中国人民银行、国家外汇管理局等部门正在推动境外来华人员支付便利化，这都将推动境外人员来华旅行。更重要的是，近年来服务贸易高质量发展，生产性服务贸易出口稳步增加，这也有助于服务贸易差额更趋均衡。

双向直接投资有序开展。数据显示，一季度，我国对外股权性质直接投资净流出257亿美元，企业“走出去”稳定有序；来华股权性质直接投资净流入190亿美元，其中新增资本金流入210亿美元，显示外资来华展业兴业保持总体稳定。

“总体看，尽管外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，但我国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，将继续为我国国际收支基本平衡提供根本支撑。”王春英表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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