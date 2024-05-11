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4月份CPI同比涨幅稳中有升 PPI同比降幅收窄

2024年05月11日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局今天发布了2024年4月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，2024年4月份，CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.5%。

CPI环比由降转涨 同比涨幅略有扩大

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，4月份，居民消费需求持续恢复，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，上月为下降0.6%；同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

从环比看，CPI上涨0.1%，上月为下降1.0%。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月收窄2.2个百分点，影响CPI环比下降约0.19个百分点。食品中，市场供应较为充足，鲜菜、虾蟹类、牛肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.7%、2.8%、2.7%、2.3%和2.0%，合计影响CPI环比下降约0.16个百分点。非食品价格由上月下降0.5%转为上涨0.3%，影响CPI环比上涨约0.27个百分点。非食品中，受小长假期间出行增多影响，飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿和旅游价格均由降转涨，涨幅分别为15.3%、9.0%、4.0%和2.7%，合计影响CPI环比上涨约0.12个百分点；受国际金价和油价上行影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨8.7%和3.0%，合计影响CPI环比上涨约0.15个百分点。

从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格下降2.7%，降幅与上月相同，影响CPI同比下降约0.49个百分点。食品中，鸡蛋、牛肉、鲜果、羊肉和禽肉类价格分别下降12.4%、10.4%、9.7%、6.8%和2.6%，降幅均有扩大；猪肉和鲜菜价格分别由上月下降2.4%和1.3%转为上涨1.4%和1.3%。非食品价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI同比上涨约0.77个百分点。非食品中，能源价格上涨3.6%，涨幅扩大2.3个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.4%，涨幅扩大0.3个百分点，其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降4.8%和6.5%，降幅均有收窄；服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同。

据测算，在4月份0.3%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.1个百分点，今年价格变动的新影响约为0.4个百分点。

PPI环比有所下降 同比降幅收窄

董莉娟分析，4月份，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国PPI环比有所下降，同比降幅收窄。

从环比看，PPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅扩大0.1个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。受国际原油、有色金属价格上行影响，国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨3.4%和1.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.2%，其中金冶炼、铜冶炼价格分别上涨8.0%和5.8%。煤炭供应充足，电煤需求季节性回落，煤炭开采和洗选业价格下降3.0%。4月中旬以来，钢材市场供需略有改善，价格有所上涨，全月平均仍为下降，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降2.5%。装备制造业中，汽柴油车整车制造、新能源车整车制造价格分别下降0.9%和0.2%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.2%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、纺织服装服饰业价格分别上涨1.7%和0.1%。

从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，生产资料价格下降3.1%，降幅收窄0.4个百分点；生活资料价格下降0.9%，降幅收窄0.1个百分点。主要行业中，煤炭开采和洗选业价格下降14.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降5.4%，电气机械和器材制造业价格下降4.2%，农副食品加工业价格下降3.6%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.0%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降1.0%，降幅均收窄；非金属矿物制品业价格下降9.0%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.5%，汽车制造业价格下降2.0%，降幅均扩大；石油和天然气开采业价格上涨9.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.6%，涨幅均扩大。

据测算，在4月份-2.5%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-1.8个百分点，今年价格变动的新影响约为-0.7个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
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