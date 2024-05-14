人民网记者 许维娜

在甘肃展区品味一杯醇香柔和的陇南美酒，在江西展区体验一次非遗技艺夏布绣，在河南展区欣赏一场古韵悠悠的箜篌表演……2024年中国品牌日活动现场，地方展区成为全国各地优质品牌的“大舞台”。

体量庞大的国内市场、不断升级的消费需求，为中国品牌迈向更高水平孕育了更广阔的空间。

地方文旅品牌竞争力持续提升

走进北京展区，极具北京特色的中轴线与城门设计率先映入眼帘。四扇大门串联起“北京科创、北京服务、北京文旅、北京消费”四大板块，展现着“魅力京华”的风采。

其中，在“北京文旅”板块，“龙墩墩”是当之无愧的“顶流”，吸引了不少观众拿出手机拍照打卡。现场工作人员向记者介绍，北京持续创新特色礼物，已形成了“龙墩墩”、北京中轴线系列木制拼插模型等文化产品。

移步黑龙江展区，冰雪体验区上空人造雪花漫天飞舞，仿佛顷刻间进入了美轮美奂的冰雪世界。现场还设有美食品鉴区，蓝莓果干、大豆冰激凌等产品让参展观众对这一北疆省份更添一份向往之情。

“我们正在着力打造世界级冰雪品牌和冰雪旅游胜地、避暑胜地。”现场工作人员表示，下一步，黑龙江省将持续巩固拓展冰雪经济发展良好势头，整合绿色生态、清爽气候、欧陆风情等特色元素，推动文旅产业由“一地一季”向“全域全季”转变，叫响“北国好风光 美在黑龙江”旅游整体形象品牌。

新质生产力正在我国持续涌现

作为2024年中国品牌日活动的东道主，上海展区充满未来感和“科技范儿”。人形机器人用灵活的机械臂进行着精准操作，展现着智能制造的无限可能；“空中出租车”电动垂直起降飞行器张开双翼，展示着中国低空飞行器品牌取得的成果；新款大功率燃料电池电堆惊艳亮相，推动了燃料电池重卡的示范应用……

蓝色调的山东展区也尽显科技感。展区内，一台造型呆萌的摄像机吸引了记者的注意。据了解，这台智能多光物联网摄像机能够支持热点、烟火告警、区域入侵检测，以及车、船、人的检测、分类、识别等。目前，该产品已广泛应用于森林防火、水利航道、应急管理等领域。

除此之外，先进的腔镜手术机器人、精密的核能供热模型等，无不彰显着“好客山东 好品山东”的品牌实力。“山东将持续强化质量强省与品牌强省建设，紧跟时代潮流，拥抱数字化浪潮。”活动现场的工作人员向记者表示，未来，山东将用深厚的文化底蕴激活新质生产力，为强国梦想和美好生活贡献“好品力量”。

不断开辟绿色发展新赛道

每当谈到内蒙古，一望无际的翠绿草原是很多人脑海中浮现出的第一印象。在内蒙古展区，绿色底色依旧鲜明。展区立足重点新能源品牌，以内蒙古的产业共生与绿色发展为展示思路，分别从农业、工业、服务业等角度，展示了内蒙古“新能源+”的不同应用场景。

记者还注意到，内蒙古展区顶部还设有巨大的数字折屏，在轮播内蒙古风光的同时，也展现着内蒙古品牌拥抱绿色智能新时代，建立一个个“风光蓝海”的美好景象。

在茶香袅袅的福建展区，当地品牌逐“绿”前行的身影也同样亮眼。据了解，作为全国首个国家生态文明试验区，福建以占全国约1.3%的土地、2.9%的能源消费，创造了占全国约4.27%的生产总值，生态文明指数位列全国第一。与此同时，“清新福建”“全福游、有全福”品牌影响力也得到了提升。

“2023年，福建向‘绿’图强、点‘绿’成金，有70家工厂、5个工业园区入选国家绿色制造名单。”展区工作人员向记者介绍，2024年，福建将从生活方式、消费场景、产业体系等方面加快绿色产业发展转型。

中国品牌日活动14日落下帷幕，但各地品牌不断向更高台阶迈进的脚步不会停滞。有专家表示，良好的区域品牌已成为区域经济崛起的重要抓手，在新时代中国品牌建设的新征程上，要把每一天都当作中国品牌日，持之以恒抓质量、创品牌，凝心聚力建设质量强国、品牌强国。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：王震、高雷)

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