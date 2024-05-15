人民网北京5月15日电 （王绍绍）5月15日，自然资源部召开5月份例行新闻发布会，自然资源部办公厅副主任、部新闻发言人王永梅在会上介绍了今年1-4月不动产登记、用地用海审批等自然资源要素保障情况。

今年以来，我国不动产登记相关改革持续推进。自然资源部数据显示，截至今年4月，全国累计2000多个县市实施“交地、交房即交证”改革，已颁发558.9万本权证，惠及6.19万个项目、1285万企业群众。各地积极推进不动产“带押过户”改革，全国累计办理带押过户业务18.6万件，涉及带押金额2875亿元。

在不动产登记方面，她还介绍道，今年1-4月全国办理不动产登记业务3102.8万件，颁发不动产权证书1948.7万本、证明859.7万本。办理新建商品房转移登记373.2万件，同比减少16.5%；办理存量商品房转移登记188.7万件，同比减少1.4%。办理不动产抵押登记842.1万件，同比减少5.6%；其中，土地、在建建筑物、房屋三类主要抵押物抵押金额同比分别增加5.5%、5.8%、0.9%。

在用地审批方面，王永梅介绍，今年1-4月全国农用地转用和土地征收批准面积107363.63公顷（161.05万亩），同比增加56.57%。其中，国务院批准项目218个、同比增加275.86%，批准用地面积51145.61公顷（76.72万亩）、同比增加240.32%。自然资源部批准建设项目先行用地项目50个、同比减少2.00%，批准用地面积2864.49公顷（4.30万亩）、同比增加76.05%。

在用海审批方面，她表示，今年1-4月全国新增用海用岛项目1155个，面积约9.62万公顷，同比分别增长78.52%和21.65%。其中报国务院批准新增用海用岛项目23个，面积约0.9万公顷。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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