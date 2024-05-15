人民网北京5月15日电 （王绍绍）5月15日，自然资源部召开5月份例行新闻发布会，自然资源部办公厅副主任、新闻发言人王永梅在会上发布了2024年世界海洋日暨全国海洋宣传日有关情况。

今年6月8日是第16个世界海洋日暨第17个全国海洋宣传日，主题为“保护海洋生态系统，人与自然和谐共生”。王永梅表示，届时，自然资源部将会同福建省人民政府、厦门市人民政府等单位及有关部门将在厦门联合举办主场活动，将以深入宣传贯彻习近平生态文明思想为主线，聚焦学习推广“厦门实践”经验，向国际社会传播“厦门实践”。

世界海洋日暨全国海洋宣传日是提升全民海洋意识、宣传人与自然和谐共生理念的重要传播平台。据王永梅介绍，今年世界海洋日暨全国海洋宣传日还将发布国际研究报告《人与自然和谐共生的厦门实践——基于自然的解决方案最佳案例》（中英文版），发布解读《中国的海洋生态保护》白皮书等，启动2024年度“海洋人物”宣传发布活动。

(责编：王震、高雷)

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