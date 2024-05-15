人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

自然资源部：矿山生态修复国家标准将于今年8月正式施行

2024年05月15日15:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月15日电 （王绍绍）5月15日，自然资源部召开5月份例行新闻发布会，自然资源部国土空间生态修复司副司长卢丽华介绍了《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》等4项矿山生态修复国家标准有关情况，相关标准将于今年8月1日起正式施行。

矿产资源开发利用有力支撑了国民经济和社会发展，同时，也带来了土地损毁、植被破坏、环境污染、生态退化等诸多问题。卢丽华介绍，为解决上述问题，自然资源部组织中国地质大学（北京）、自然资源部国土整治中心等有关单位编制形成了《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》《金属矿土地复垦与生态修复技术规范》《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》等4项国家标准，规范煤矿、金属矿、石油天然气项目生产矿山生态修复工作，以及生产矿山生态修复过程中的监测评价工作。

卢丽华表示，上述文件是全国首批专门针对正在生产矿山生态修复的国家标准，对生产矿山“边开采、边修复”提出要求，填补了该领域空白。4项国家标准充分衔接相关法律法规及行政管理要求，吸纳基于自然的解决方案（NbS）、适应性管理等国际先进理念，为矿山企业科学开展复垦修复、提高治理效果质量提供了技术支撑，为地方政府和行业主管部门实施有效监管提供有力依据。

卢丽华还补充介绍，4项国家标准对协同推进绿色矿山建设、促进高质量发展具有重要意义，以高效利用资源和适应性管理等方式，实现生态保护修复与矿产资源开发利用目标的协同，保障对自然“取之以时、取之有度”，确保矿业活动朝着可持续、循环与绿色的方向发展。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部：矿山生态修复国家标准将于今年8月正式施行
　　人民网北京5月15日电 （王绍绍）5月15日，自然资源部召开5月份例行新闻发布会，自然资源部国土空间生态修复司副司长卢丽华介绍了《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》等4项矿山生态修复国家标准有关情况，相关标准将于今年8月1日起正式施行。 矿产资源开发利用有力支撑了国民经济和社会发展，同时，也带来了土地损毁、植被破坏、环境污染、生态退化等诸多问题。…
夏粮收购各项准备基本就绪 预计旺季收购量7000万吨左右
　　今年的中央一号文件提出，“稳定粮食播种面积”“实施粮食单产提升工程”。今年以来，各地各部门有力有序推进春耕生产，当前夏粮生产形势较好，预计收购量将同比增加。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部