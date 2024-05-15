人民网北京5月15日电 （王绍绍）5月15日，自然资源部召开5月份例行新闻发布会，自然资源部国土空间生态修复司副司长卢丽华介绍了《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》等4项矿山生态修复国家标准有关情况，相关标准将于今年8月1日起正式施行。

矿产资源开发利用有力支撑了国民经济和社会发展，同时，也带来了土地损毁、植被破坏、环境污染、生态退化等诸多问题。卢丽华介绍，为解决上述问题，自然资源部组织中国地质大学（北京）、自然资源部国土整治中心等有关单位编制形成了《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》《金属矿土地复垦与生态修复技术规范》《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》等4项国家标准，规范煤矿、金属矿、石油天然气项目生产矿山生态修复工作，以及生产矿山生态修复过程中的监测评价工作。

卢丽华表示，上述文件是全国首批专门针对正在生产矿山生态修复的国家标准，对生产矿山“边开采、边修复”提出要求，填补了该领域空白。4项国家标准充分衔接相关法律法规及行政管理要求，吸纳基于自然的解决方案（NbS）、适应性管理等国际先进理念，为矿山企业科学开展复垦修复、提高治理效果质量提供了技术支撑，为地方政府和行业主管部门实施有效监管提供有力依据。

卢丽华还补充介绍，4项国家标准对协同推进绿色矿山建设、促进高质量发展具有重要意义，以高效利用资源和适应性管理等方式，实现生态保护修复与矿产资源开发利用目标的协同，保障对自然“取之以时、取之有度”，确保矿业活动朝着可持续、循环与绿色的方向发展。

(责编：王震、高雷)

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