人民网记者 李栋

今年的中央一号文件提出，“稳定粮食播种面积”“实施粮食单产提升工程”。今年以来，各地各部门有力有序推进春耕生产，当前夏粮生产形势较好，预计收购量将同比增加。

据农业农村部农情调度显示，冬小麦和冬油菜种植面积稳中有增，苗情长势好于去年和常年，如后期不发生大的自然灾害，将再获丰收。

“据调度各地数据汇总，预计夏粮旺季收购量7000万吨左右，较去年略有增加，其中小麦6300万吨左右。”国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成在介绍夏粮收购形势和收购工作安排部署情况时表示，今年各地小麦预计开秤价格大体在1.25元/斤—1.35元/斤，早籼稻在1.3元/斤—1.35元/斤，高于小麦1.18元/斤、早籼稻1.27元/斤的最低收购价格水平，大范围启动托市收购的可能性不大。

“当前，夏粮收购各项准备已基本就绪。”唐成说，日前，国家粮食和物资储备局会同有关部门单位联合印发收购通知，对夏粮收购作出全面安排部署，围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，细化完善收购措施，切实保护种粮农民利益。

“据调度显示，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨；初步安排夏粮收购资金1100亿元。”唐成介绍，各地收购仓容充足，收购资金到位，物流运输通畅，市场秩序良好，为保障夏粮收购顺利开展打下了良好基础。

“下一步，将把夏粮收购摆在当前工作突出的位置，紧盯重点地区、重点品种、重点时段，以更高标准更大力度，全力抓好夏粮收购各项工作。”唐成说。

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