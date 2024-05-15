人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夏粮收购各项准备基本就绪 预计旺季收购量7000万吨左右

人民网记者 李栋
2024年05月15日15:16 | 来源：人民网
小字号

今年的中央一号文件提出，“稳定粮食播种面积”“实施粮食单产提升工程”。今年以来，各地各部门有力有序推进春耕生产，当前夏粮生产形势较好，预计收购量将同比增加。

据农业农村部农情调度显示，冬小麦和冬油菜种植面积稳中有增，苗情长势好于去年和常年，如后期不发生大的自然灾害，将再获丰收。

“据调度各地数据汇总，预计夏粮旺季收购量7000万吨左右，较去年略有增加，其中小麦6300万吨左右。”国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成在介绍夏粮收购形势和收购工作安排部署情况时表示，今年各地小麦预计开秤价格大体在1.25元/斤—1.35元/斤，早籼稻在1.3元/斤—1.35元/斤，高于小麦1.18元/斤、早籼稻1.27元/斤的最低收购价格水平，大范围启动托市收购的可能性不大。

“当前，夏粮收购各项准备已基本就绪。”唐成说，日前，国家粮食和物资储备局会同有关部门单位联合印发收购通知，对夏粮收购作出全面安排部署，围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，细化完善收购措施，切实保护种粮农民利益。

“据调度显示，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨；初步安排夏粮收购资金1100亿元。”唐成介绍，各地收购仓容充足，收购资金到位，物流运输通畅，市场秩序良好，为保障夏粮收购顺利开展打下了良好基础。

“下一步，将把夏粮收购摆在当前工作突出的位置，紧盯重点地区、重点品种、重点时段，以更高标准更大力度，全力抓好夏粮收购各项工作。”唐成说。

 

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏粮收购各项准备基本就绪 预计旺季收购量7000万吨左右
　　今年的中央一号文件提出，“稳定粮食播种面积”“实施粮食单产提升工程”。今年以来，各地各部门有力有序推进春耕生产，当前夏粮生产形势较好，预计收购量将同比增加。…
我国秋粮旺季收购顺利收官 主产区各类粮企累计收购超2亿吨
　　人民网北京5月15日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，目前，2023年度秋粮旺季收购已经结束。截至4月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2亿吨，收购总量创近年新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部