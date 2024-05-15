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我国秋粮旺季收购顺利收官 主产区各类粮企累计收购超2亿吨

2024年05月15日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，目前，2023年度秋粮旺季收购已经结束。截至4月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2亿吨，收购总量创近年新高。

秋粮收购占全年粮食收购量的四分之三，涉及品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作的重中之重。品种主要包括中晚籼稻、粳稻、大豆和玉米，旺季收购期一般分别于1月底、2月底、3月底、4月底结束。

国家粮食和物资储备局副局长秦玉云介绍，秋粮上市以后，市场购销呈现阶段性特征。春节过后，国家有关部门研究出台一系列政策措施，加大收储力度，激发市场活力，农民售粮、企业收粮积极性均显著提高，市场购销日趋活跃，收购量明显回升。

从价格看，主要粮食品种价格走势趋稳。“秋粮上市后，稻谷价格高开稳走、行情好于上年，且优质优价特征明显，中晚籼稻、粳稻收购均价一直高于上年同期，优质品种价格普遍较普通品种每斤高0.2元以上。”秦玉云表示，由于价格较高，南方省份均未启动稻谷托市收购，黑龙江启动时间较上年晚了一个月，且收购数量明显下降。春节后，随着一系列政策措施落地生效，玉米、大豆收购价格企稳回升。

“在整个旺季收购过程中，根据不同阶段不同情况，通过加强粮食市场收储调控、精心组织市场化收购、强化粮食市场监测预警以及积极应对不利天气影响，会同有关部门研究制定针对性政策措施，保障了收购工作顺利开展。”秦玉云说。

(责编：王震、高雷)
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