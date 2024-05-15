人民网记者 许维娜

在2024年中国品牌日活动中，近1800家品牌齐聚，展品琳琅满目，涉及衣食住行各方面，彰显着中国品牌的活力与创新。记者观察到，“美好生活”成为活动中各界人士谈及品牌发展时的热议词，体现着各行业对品质生活的追求与精神文化的提升。

回顾中国品牌发展，从简单制造到自主创新，从跟跑到赶超，中国品牌更加注重品质提升和以人为本。这一转变不仅推动提升了品牌的国际竞争力，也为消费者带来了更优体验。

在此背景下，服务美好生活成为品牌升级的大势所趋，各品牌都在不断优化升级，进行实践探索。上海财经大学城市与区域科学学院院长张学良从城市空间品质的建设目标、市场逻辑、场景路径三个方面出发，认为在城市空间品质建设过程中，企业品牌应主动担当，发挥积极作用。

事实上，不少不动产品牌也在积极应对消费者需求变化，提升产品和服务品质，主动承担社会责任。以保利发展控股为例，继2023年推出人文社区产品理念后，在中国品牌日活动现场，该品牌又发布了人文服务理念及服务序列全新子品牌。

“将人文融入不动产品牌，其核心就在于对品质、服务和产品的追求。”保利发展控股总经理、党委副书记周东利表示，品牌也将通过商业服务、公寓租赁、健康养老等多元服务业态，为客户营造更多理想生活场景。

社区是家的载体，更是承载美好生活的地方，不动产品牌在其间发挥的桥梁作用不可忽视。

“品牌的定位与理念应当传达出对‘人’的关注。”保利发展控股党委副书记张方斌从品牌角度进一步阐释了人文服务理念，他认为品牌产品应体现出对消费者的尊重和情绪的关照，满足消费者从物质到精神层面的多方面需求。

记者观察到，当下，社区生活的功能被拓宽至更广维度，居民更加注重生活、社区、城市之间的流动连接，通过家门口的社群重拾“附近”的温暖和意义。这不仅要求品牌在服务理念上提升对人文的关注，也要求产品更具人文温度。

2024年中国品牌日活动期间，该公司联合多平台发布了《城市生活宜居报告（2024）》，并推出了新的公寓品牌和商业品牌。据了解，以“和而不同，美美与共”为理念的新产品保利和寓将在今年新落地21个项目约10000余间公寓，入驻上海、广州等15城，预计“十五五”期间开业规模可达8万-10万间。

产品与服务是品牌的基石。有专家表示，未来，各大不动产品牌应系统性提升品牌价值，持之以恒加强品牌建设，为满足人民群众对美好生活的向往而努力奋斗，为推进中国式现代化建设贡献更多力量。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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