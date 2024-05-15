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“碳”寻美丽中国底色 工业绿色低碳转型扎实推进

人民网记者 杜燕飞
2024年05月15日18:31 | 来源：人民网
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5月15日，我国迎来了以“绿色低碳，美丽中国”为主题的第十二个“全国低碳日”。此前，5月13日，以“绿色转型，节能攻坚”为主题的2024年全国节能宣传周也正式开启。

绿色是高质量发展的底色。近年来，“绿色低碳”“节能降碳”已经成为我国高质量发展的热词，各地区、各有关部门扎实推进节能降碳，传统产业加速低碳转型，绿色环保产业不断发展壮大，促进经济社会发展全面绿色转型。

国家发改委发布的数据显示，初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，“十四五”前3年，全国能耗强度累计降低约7.3%，节约化石能源消耗约3.4亿吨标准煤、少排放二氧化碳约9亿吨。今年一季度，单位国内生产总值能耗同比下降0.1%。

国务院此前印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》明确，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

在建材行业，在贵州，遵义赛德水泥有限公司建设了一条日产4500吨熟料的高效、绿色、环保新型智能化水泥生产线及9兆瓦余热发电系统，水泥年产能达220万吨，并配套建设500万吨精品砂石骨料及200万立方米优质商砼生产线，提供“一站式”基础建材供应解决方案，还对收尘器收集的粉尘、水处理的污泥进行回收，作为原料回用于生产线，工业固废综合利用率达到100%。目前，该公司吨熟料标准煤耗低于90千克，整体能耗节约30%以上，熟料成本同比下降18%，水泥成本同比下降11%，标准煤耗同比下降7%。在四川，耀华（宜宾）玻璃有限公司通过优化余热发电工艺，日均发电量提升至9.7万千瓦时；利用峰段时间设备检修，谷段满负荷排产，错峰生产，一季度电费节约近60万元；改进技术提高天然气利用效率，加强窑炉保温，综合能耗处于行业领先水平。

除了建材行业外，钢铁行业实施“极致能效”工程，有色行业着力提高能源利用效率，石化化工行业加快发展新材料等战略性新兴产业……“十四五”以来，通过采用先进生产工艺、广泛应用节能技术、大力推广清洁生产、加强清洁能源原燃料替代等方式，我国重点工业行业走上了绿色发展之路，能效大幅提升。

5月11日，国家发改委办公厅发布的《关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知》明确，到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平。

多地已明确具体的任务目标。江苏要在能源基础设施、节能降碳改造、绿色低碳先进技术示范等领域规划实施一批重点工程。湖北将实施重点行业节能降碳改造等10大绿色转型工程，打造城市矿产等10条循环经济产业链，实现经济发展“含绿量”“含金量”同步提升。

国家发改委副主任赵辰昕表示，节能降碳是加快发展方式绿色转型的重要抓手。要分领域分行业实施节能降碳专项行动。组织开展建筑、钢铁、炼油、合成氨、电解铝、水泥、数据中心等重点领域和行业节能降碳专项行动，推动煤电低碳化改造和建设。深入开展能效诊断，以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，加快节能降碳改造和用能设备更新。

(责编：王震、高雷)
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