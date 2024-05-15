人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业

2024年05月15日17:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。其中第八批制造业单项冠军中，高端装备制造占32.7%、新材料占26.5%，还有少量新型储能、低空经济等未来产业。

从研发情况看，第八批单项冠军中69%的企业拥有国家级科技领军人才、技术能手、卓越工程师、大国工匠等杰出人才，企业平均研发投入强度7.4%，平均研发人员数量占比25.5%，平均拥有有效专利363.7件（其中发明专利135.9件，占37.4%），牵头制定国际标准314项、国家标准4481项、行业标准5014项，突破一批“卡脖子”痛点。

制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业，是制造业发展的领头雁、排头兵。近年来，我国加快构建创新型中小企业梯度培育体系，涌现出一大批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，成为科技创新的重要主体。

中国工业经济联合会会长李毅中表示，持续提升优质企业梯次培育水准，既要求优质企业不断在细分赛道有新布局，在优化提升生产力要素上有新变革，在加强技术进步上有新突破，也需要政府对优质企业的政策支持有新举措。（韩鑫）

(责编：申佳平、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国已培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业
　　人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。…
助力能源结构转型 2024年我国清洁能源建设开局良好
　　人民网北京5月15日电（记者杜燕飞）中国电力建设企业协会15日发布的2024年第一季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为113.21，同比上涨5.04点，CEPI处于较景气区间，反映出2024年清洁能源建设开局良好，CEPI有望在今年稳步攀升。 据中国电力建设企业协会相关负责人介绍，2024年第一季度，清洁能源新增发电装机容量6305万千瓦，占全国新增发电装机容量的90.81%，同比增长31.46%；清洁能源发电量为6344亿千瓦时，约占全国发电量的28.35%，同比增长10.12%；清洁能源在建规模51205万千瓦，同比增长30.97%；清洁能源投资完成额1173亿元，同比增长6.64%；电网投资完成额766亿元，同比增长14.67%，电网投资完成额近五年来首次在一季度突破700亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部