人民网北京5月15日电 工业和信息化部近日公布了第八批国家制造业单项冠军。记者在14日由中国工业经济联合会主办的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上获悉：截至目前，我国已先后培育遴选出8批共1557家制造业单项冠军企业。其中第八批制造业单项冠军中，高端装备制造占32.7%、新材料占26.5%，还有少量新型储能、低空经济等未来产业。

从研发情况看，第八批单项冠军中69%的企业拥有国家级科技领军人才、技术能手、卓越工程师、大国工匠等杰出人才，企业平均研发投入强度7.4%，平均研发人员数量占比25.5%，平均拥有有效专利363.7件（其中发明专利135.9件，占37.4%），牵头制定国际标准314项、国家标准4481项、行业标准5014项，突破一批“卡脖子”痛点。

制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业，是制造业发展的领头雁、排头兵。近年来，我国加快构建创新型中小企业梯度培育体系，涌现出一大批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，成为科技创新的重要主体。

中国工业经济联合会会长李毅中表示，持续提升优质企业梯次培育水准，既要求优质企业不断在细分赛道有新布局，在优化提升生产力要素上有新变革，在加强技术进步上有新突破，也需要政府对优质企业的政策支持有新举措。（韩鑫）

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