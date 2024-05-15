人民网北京5月15日电（记者杜燕飞）中国电力建设企业协会15日发布的2024年第一季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为113.21，同比上涨5.04点，CEPI处于较景气区间，反映出2024年清洁能源建设开局良好，CEPI有望在今年稳步攀升。

据中国电力建设企业协会相关负责人介绍，2024年第一季度，清洁能源新增发电装机容量6305万千瓦，占全国新增发电装机容量的90.81%，同比增长31.46%；清洁能源发电量为6344亿千瓦时，约占全国发电量的28.35%，同比增长10.12%；清洁能源在建规模51205万千瓦，同比增长30.97%；清洁能源投资完成额1173亿元，同比增长6.64%；电网投资完成额766亿元，同比增长14.67%，电网投资完成额近五年来首次在一季度突破700亿元。

“2024年第一季度，以太阳能发电为代表的清洁能源持续保持高比例跃升。”上述负责人说，随着绿色电力消费政策体系的持续完善，将进一步推动以清洁能源为主体的能源结构转型步伐。

同期发布的2024年第一季度中国电力建设发展指数（PCDI）为86.5，同比下降0.11点，环比下降8.44点。

“受季节因素影响，中国电力建设发展指数（PCDI）呈现季度的周期性波动规律。2024年第一季度，组成PCDI的四个分指数：对宏观经济影响、绿色发展、产业规模、经济效益环比下降，造成PCDI环比下降。”上述负责人说，随着电力建设投资增加以及非化石能源装机规模的持续扩大，预计PCDI将呈现震荡式稳定攀升态势。

(责编：王震、高雷)

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