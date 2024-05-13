人民网北京5月13日电 （记者李栋）当前，距夏粮大面积收获还有半个多月，全国即将进入“三夏”大忙时节。近日，记者从农业农村部获悉，今年“三夏”期间，各级农业农村部门将抓紧抓牢夏收夏种夏管各项工作，奋力夺取夏季粮油丰收，夯实全年粮食丰收基础。

中原熟，天下足。作为夏粮生产的重要省份，目前，河南省夏粮丰收形势良好。在河南安阳滑县小铺乡，种粮大户王付强望着刚完成灌浆期浇水后的麦田，对今年小麦丰产丰收信心十足，“这一次浇的是灌浆水，同时加以适时适量施肥，今年每亩能增产200斤左右。”

“目前，小麦长势良好，接下来，还将持续关注天气变化，切实做好预警监测和科学管理，及时准确掌握病虫害发生情况，早部署、早准备、早行动，因地因苗施策，开好春管‘方子’，搭好丰产架子，进一步夯实夏粮丰产丰收基础。”滑县农技推广中心副主任陈一品说。

“今年河南全省小麦生产形势总体不错，一、二类苗占比达到93.4%。”前不久，河南省农业农村厅负责人在主要粮油作物单产提升行动暨防灾减灾工作现场推进会议上表示，要通过聚焦良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成，扎实推进各项任务落实落地，力争今年小麦总产达到650亿斤以上。

夏粮产量占全年粮食产量的五分之一强，夏油占全年油料的四成，作为全年粮食生产的第一季，夺取夏粮夏油丰收，对全年和全局意义重大。农业农村部相关负责人表示，当前要从“紧”“早”“高”“实”上做好“三夏”生产大文章。

突出一个“紧”字，紧盯不放抓好夏粮后期田管。夺取小麦丰收还要过病虫害、“干热风”、倒伏、“烂场雨”等多个关口，需重点抓好病虫防控和“一喷三防”。持续推动开展“一喷三防”作业，防止早衰脱肥、高温逼熟，延长灌浆时间，增加粒重。

突出一个“早”字，提早准备夏粮小麦机收。提前组织对接农机作业服务供需状况，联合交通运输等部门加强联合收割机运输服务保障，确保农机跨区作业通行通畅。及时开展机具检修维护，加强农机手培训，持续抓好机收减损。同时，加强与气象部门、石油石化企业协作，提供精准气象预警预报服务，继续组织开展“送油下乡”“送油到田”活动。组织排查整治农机安全风险隐患，针对作业现场安全推动开展多部门联合治理，把农机作业安全风险降到最低。

突出一个“高”字，高质量推进夏播夏管。“三夏”农时紧，农业农村部门将环环紧扣、压茬推进收获播种，打牢秋粮丰收基础。加强跟踪调度，指导农民种足种满、种在高产期。

突出一个“实”字，落实落细防灾减灾措施。强化部门协调联动，做好直达基层农技人员和农户的临灾预警，分灾种分作物制定应急预案、细化防灾减灾措施。支持组建“平急两用”排涝服务队伍，统筹调配专业设备，疏通农田灌溉排水体系。推动旱灾高风险区抓好储水、调水、打抗旱机井等措施，保障农业灌溉用水需求。

当前，冬小麦主产区陆续进入灌浆期，也是夏粮丰收的“冲刺”阶段。“要通过‘一喷三防’，实现‘一喷多效’，确保小麦安全生产，保证粮食安全到手。”农业专家强调。

(责编：乔业琼、高雷)

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