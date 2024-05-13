人民网北京5月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2024年4月，我国汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，同比分别增长12.8%和9.3%。其中，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%。

数据显示，4月，汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，同比分别增长12.8%和9.3%。1-4月，汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆，同比分别增长7.9%和10.2%。

4月，乘用车产销分别完成204.8万辆和200.1万辆，同比分别增长15.2%和10.5%。商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，同比分别增长0.8%和2.8%。

在新能源汽车方面，4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36%。1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的32.4%。

在汽车出口方面，4月，汽车整车出口50.4万辆，同比增长34%。新能源汽车出口11.4万辆，同比增长13.3%。1-4月，汽车整车出口182.7万辆，同比增长33.4%。新能源汽车出口42.1万辆，同比增长20.8%。

数据同时显示，1-3月，汽车制造业增加值同比增长9.7%；完成营业收入22482.5亿元，同比增长6.2%；实现利润总额1039.5亿元，同比增长32%。

(责编：申佳平、高雷)

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