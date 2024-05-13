人民网北京5月13日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至2024年4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚持共商共建共享原则，发挥国内和国际合作机制作用，持续推动中欧班列高质量发展。

一是通道能力持续扩充。持续开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，成功开行新疆乌鲁木齐至意大利萨莱诺跨里海、黑海中欧班列，中欧班列南通道运输组织日益成熟，1至4月经南通道累计开行中欧班列12列，同比增长71%。

二是运输效能不断增强。与周边国家铁路部门加强合作，优化中欧班列跨境运输组织，合理匹配境内外列车编组方式，提升中欧班列运输效率，节约运输成本。积极开发欧洲回程高附加值货物，促进双向均衡运输。与海关、边检等部门加强沟通协调，积极推进铁路快速通关模式，协调境外铁路企业加大接车和换装力度，提升口岸运输效率和通关便利化水平，西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）口岸开行数同比分别增长11%、14%、7%。

三是服务品质进一步提升。每周稳定开行5列西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列。中欧班列客服中心敞开受理客户需求，面向境内外客户提供运单受理、货物追踪、信息咨询等服务。优化铁路箱境外还箱点布局，增加16个境外还箱点，较好地满足客户海外多样化用箱还箱需求。

该负责人表示，中欧班列持续稳定高质量开行，保障了国际供应链稳定畅通，有力促进了中欧互联互通。国铁集团将聚焦服务高质量共建“一带一路”，不断提升中欧班列运行品质和效率，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为促进我国外贸发展、服务高水平对外开放提供有力运输服务保障。

(责编：王连香、高雷)

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