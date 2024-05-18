方经纶

去西北吃美食、到西南看“村超”、在江南赏春色，文旅市场“百花齐放”；清明档票房表现为对应档期历史最高，达到8.42亿元……种种迹象显示，4月份，服务业发展态势良好。

与此同时，服务业也是推动中小企业持续向前发展的重要力量。中国中小企业协会近日发布的数据显示，4月中小企业发展指数连续两个月回升，高于2022、2023年同期水平。分行业指数中，社会服务业指数升幅较大，达到了0.5。

文旅市场欣欣向荣 带动中小企业产业链发展

假期消费是观察经济活跃度的直观窗口。4月份清明假期期间，全国国内旅游出游1.19亿人次；国内游客出游花费539.5亿元；“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

各地因地制宜找到适合自己的“赛道”，打造文旅生态、延长产业链条，让消费者享受到了更多高质量的文旅服务，中小企业也因此获得发展良机。

从4月中小企业发展指数中可以看到，与文旅产业相关的交通运输、批发零售、餐饮服务等行业，均呈现稳中向好态势。

2024年政府工作报告明确提出，要积极培育文娱旅游等新的消费增长点。2023年，文旅部研究制定了《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，提出三年内打造多个文旅品牌项目，进一步释放旅游消费潜力，更好满足广大人民群众多层次旅游消费需求。

政策的积极驱动，叠加老百姓对文旅体验需求的不断升级，文旅市场欣欣向荣的态势有望持续发展，为众多中小企业开辟广阔无垠的成长天地。

服务消费供需两旺 促进中小企业提质增效

文旅消费火热，仅是服务消费需求旺盛的一个缩影。

按照消费市场的一般发展规律，当市场发展到一定阶段，服务消费占比将会加速提升。随着人们对于文娱、健康、教育等领域有了更高质量、更大规模的需求，服务消费潜力也有望得到释放，促使相关中小企业加快转型、创新发展。

数据显示，一季度我国服务零售额增长10%，比商品零售高6个百分点；居民人均服务性消费支出增长12.7%，比居民整体消费增速高出4.4个百分点，占比提升。

在3月份举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，商务部有关负责人表示，未来一段时期，服务消费的空间和潜力还很巨大。

感受服务数字化发展，生活中这些场景已经愈加平常——

去餐厅吃饭，扫码下单后，仅需等待一会儿，送餐机器人就将美味佳肴送至桌前；

装修新房却没时间去现场，通过数字化家装服务，就能时刻掌握现场动态；

感觉身体有点“小毛病”，不必前往医院，在网上即可向专家咨询问诊……

随着我国信息技术的不断发展，数字化创新生态正被广泛地融入服务行业。

商务部等12部门联合印发的《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》提出，到2030年，生活服务数字化基础设施深度融入居民生活，数字化应用场景更加丰富，基本实现生活服务数字化，形成智能精准、公平普惠、成熟完备的生活服务体系。

面对广阔的服务消费升级蓝海，借助数字化技术，抓住智能化机遇，中小企业提质增效，服务消费有望打开供需两旺的新局面。

政策纾难解困 助力中小企业持续恢复向好

服务消费供需旺盛，推动越来越多的中小企业经营状况正在持续恢复。但同时也要清醒地看到，中小微企业发展仍面临不少困难。面对挑战，我国正推出一系列针对性政策措施。

5月发布的《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》中明确提出，完善支持中小企业参与的政策体系。

金融监管总局近日印发了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，银行保险机构要公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持。

本月中小企业发展指数显示，中小企业融资状况有所改善。4月份，资金指数为101.2，比上月上升0.2点，仍处于景气临界值100以上。

中国中小企业协会分析，未来随着加强预期管理、完善投融资机制、建立问题沟通解决机制、健全中小微企业和个体工商户公共服务体系等多方面工作的推进，营商环境将进一步优化，发展指数有望继续回升。

(责编：方经纶、高雷)

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