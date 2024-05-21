王绍绍

绿荫蔽日，夏花烂漫。盛夏风光明丽灿烂，是出行游览的黄金时节。近日，各地文旅市场呈现出前所未有的活力，新业态、新模式层出不穷，为居民和游客提供了更为多样的休闲娱乐，释放了巨大的消费潜力，为夏日经济注入了发展动能。

5月19日是第14个中国旅游日，多地顺应文旅市场的活跃情况，推出多样化的优惠服务方案，让旅游更加亲民。河北组织全省380家A级旅游景区推出免票政策，策划举办600余项亮点纷呈的主题活动；沈阳发布东北地区首款高铁旅游计次票产品，凭票可享受住宿、门票等最低5折优惠；上海推出文博艺术游、滨江亲水游、沪郊休闲游、都市海考游、时尚购物游共五大板块近百项惠民游新玩法、新产品……

今年一季度，文旅市场蓬勃发展，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%。其中，城镇居民国内出游人次10.77亿，同比增长14.1%；农村居民国内出游人次3.42亿，同比增长25.7%。从消费力度上看，国内游客出游总花费1.52万亿元，同比增长17.0%。

当前，随着文化和旅游的深度融合，利用现代科技创新文旅业态，正在为游客的文旅感受注入新的活力。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和大数据等技术的应用，提升了游客的体验，增加了旅游的趣味性。国家博物馆推出“智慧国博”，利用最新信息网络技术打造平行博物馆，已累计采集7073件文物三维数据、165万张文物影像、97个展览数据，让观众看得更清楚。同时，国家博物馆还加快打造文物活化舞台剧巡演，营造丰富的数字消费场景。

对此，有关负责人表示，生成式人工智能技术为文旅发展带来良好机遇，丰富和发展文旅新业态和产品供给，通过数据集成实现知识融合的创新样式，实现中华文化全景呈现、数字化成果全民共享。

数据显示，全国已建成A级旅游景区1.57万家，去年全国A级旅游景区直接就业人数超过160万人，带动就业总数超过1000万人。随着全国A级旅游景区的县域覆盖率由2012年的73％提升至2023年的93％，1597个乡村旅游重点村镇形成示范引领，带动农村地区就业改善和相关产业发展，赋能乡村振兴致富之路。

浙江文化和旅游厅推动“千万工程”下的万村景区化，因地制宜布局亲水空间、古村文化等特色化经营路径，设计专属浙江印记文创商品。通过整村示范和改造提升，改善了万千美丽乡村的环境质量，将普通村庄打造成了景区，吸引游客的同时，也为村民创造了家门口经济，为农民带来了实实在在的福祉，成为浙江旅游业的亮点。

近年来，越来越多的游客选择深入乡村，体验当地的民俗风情和自然风光。不久前，文化和旅游部推出82条“岁时节令 自在乡村”全国乡村旅游精品线路，让群众出游选择更便利。立夏时节，在浙江乌镇品尝当地特色的野火饭，小满时节则走入湖北宜昌体验“泥仓子”劳作娱乐，芒种前后可以选择到湖北“芒种开田垄 乡情韵阳新”线路中激流龙舟竞渡，也可以赴广西桂林“柘漓问稻”艺术节，体验非遗工坊、民俗博物馆等农耕文化的时代魅力。

近期，面向即将到来的暑期游热潮，多地为吸引更多游客，正在全国各地举办本省的夏季旅游推介会，加大优质旅游产品供给力度。黑龙江向南进发送出凉爽夏日邀约，在云南、广东等地开办美食摊位、情景表演“圈粉”沿途民众；山东打造“我眼中的山东”“好客山东·见识齐鲁”研学旅游品牌，打造百年胶济在内的十大文物主题游径，赋能文化和旅游深度融合。

夏季旅游高峰期已经来临，游客数量激增给旅游市场带来了一定的管理压力。为了让广大游客消费更加放心，近期各地文化和旅游部门深入开展旅游服务质量提升行动，持续加码规范化的旅游市场，积极推进未经许可经营旅行社业务和“不合理低价游”的专项整治工作，并建立了常态化的暗访评估机制。

夏日时节，万物繁茂。有关专家表示，文旅市场各项数据展现了消费信心的持续回升。做好促消费这篇大文章，应着力扩展内需，进一步优化文旅消费环境，更好地满足人民群众多样化、高品质的游览需求，为中国经济的长期稳定发展注入强劲动力。（刘雨青、王檬对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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