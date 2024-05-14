人民网记者 车柯蒙

作为发展新质生产力的核心要素，科技创新需要多方面政策支持。有效落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业，是助力科创企业发展的有力举措。

今年的《政府工作报告》提出，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。今年3月，财政部会同科技部、海关总署、国家税务总局等部门联合编写《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》，涵盖50余条关于科技创新的税费优惠政策。事实上，随着一系列支持科技创新的税收政策相继实施，一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新全流程各环节的税收支持政策体系已经在我国初步形成。

国家税务总局公布的数据显示，2023年，我国高新技术产业销售收入增长9.8%，这一数字比2022年增长0.5个百分点。结合多地公布的一季度税电指数来看，我国新质生产力加快培育和发展，高新技术产业正释放出更大潜能。

广东制造业“当家”，科技创新属性明显，国家级“小巨人”数量全国第一，税收优惠政策对这些企业的倾斜将加速新质生产力的发展。据广东省省情调查研究中心2月发布的报告，广东省新质生产力发展布局早、速度快、总量大、体系相对完整，但部分新质生产力赛道需要补短板、强弱项。

如今，税收政策红利正让现金流动起来。广汽埃安的智能生态工厂是全球唯一的新能源汽车“灯塔工厂”，在这里，一辆新能源汽车从一块钢板到整车下线，只需要16个小时就可以完成全部工序。

据广汽埃安财务部部长徐德思透露，广汽埃安“灯塔工厂”截至目前投资额为38亿元到40亿元之间。前期巨大的资金投入，对企业现金流形成了较大的考验，而税收优惠政策在提升企业流动性方面起到了积极作用。“现阶段留抵退税的支持作用突出，近三年我们累计退税9.45亿元，盘活了日常经营的现金流。”徐德思表示。

税惠的“真金白银”切实地解决了企业资金难题。记者了解到，2023年，广东地区（不含深圳）新增减税降费及退税缓费1562亿元；其中，支持科技创新的先进制造业、工业母机、集成电路企业增值税加计抵减政策新增减税151亿元。

科技创新让传统产业变得“不传统”，这正是发展新质生产力的生动实践。在江苏，税务部门牢牢扭住创新研发的“牛鼻子”，落实好结构性减税降费政策，推动传统企业新旧动能平稳转换。

中车南京浦镇车辆有限公司是江苏传统产业中装备制造业的代表之一。走进该公司的“孙景南劳模创新工作室”，孙景南正带领企业开发人员和一线焊工互相切磋技能。

“传统装备制造业向高端迈进，必须依靠数字赋能‘强链’，这是一项投资大、周期长的工作。税费优惠政策带来的减负，让企业在投资研发创新时更有动力。”孙景南说。据悉，2023年，该公司享受税惠政策超1亿元，投入研发近4.7亿元。

在河北省承德市，税收政策也进一步助力产业结构转型。“在税务部门的帮助下，仅2023年我们已享受研发费用加计扣除等各项支持研发创新的税费优惠近250万元，让我们能将更多的资金投入到加速推进产品研发、产业升级上，今年1至2月海外市场订单量为70余万美元，同比增长近2倍多，我们今年还要扩大生产，将我们的产品销售到更多的国家”。承德华富玻璃技术工程有限公司财务负责人表示。

(责编：乔业琼、高雷)

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