人民网北京5月14日电 （记者孙红丽）5月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第十三届中国中部投资贸易博览会有关情况，并答记者问。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激介绍，第十三届中部博览会将于今年5月31日至6月2日在湖南长沙举办。中部博览会致力于打造促进中部地区对外开放平台，已成为国家实施中部崛起战略的有效载体和中部六省扩大对外经贸交流与合作的重要平台，自2006年以来已成功举办了12届，中部六省充分利用这个平台，积极开展对外招商推介，大力拓展合作交流，对促进区域经济协调发展，扩大中部地区对外开放起到了重要的推动作用。

凌激表示，第十三届中部博览会将以“开放创新 中部崛起”为主题，持续为新时代中部地区崛起发展搭建合作平台。办好本届中部博览会，有助于巩固外贸外资基本盘，服务构建新发展格局，对培育新质生产力发挥积极作用，为推动中部地区高质量发展注入新动能。

本届中部博览会将举办展览展示、项目对接、招商推介等系列活动共20余场，包括现代石化、新材料、电子信息、新能源汽车等先进制造业领域“引进来”的专场招商推介，为企业“走出去”、开拓海外市场开展贸易投资对接，还有推动“科技创新+产业发展+金融服务”良性循环的产业数字金融合作对接等。

(责编：孙红丽、高雷)

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