人民网北京5月14日电 （记者孙红丽）5月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第十三届中国中部投资贸易博览会有关情况，并答记者问。

第十三届中部博览会将于今年5月31日至6月2日在湖南长沙举办。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，中部博览会最突出的特点就是六省共同参与和打造，而且采取了六省轮流举办的机制，不是固定在某一个省，既能凸显各省优势和特点，又能形成合力和整体的协同效应。今年的中部博览会将更加聚焦贸易投资主题，打造互利共赢的合作平台。

凌激介绍，首先是内容和形式创新多样，六省的融合更加紧密。本届大会首次举办中部投资促进推介会，并且以创新的方式开展中部六省省长访谈，围绕促进新时代中部地区崛起讲政策，讲举措；本次博览会还将首次邀请世界投资促进机构协会总干事和联合国贸发会议专家，分享促进区域经济协调发展的国际经验。同时将首次采取六省大联合模式，分工协作，联合招商，将举办6场产业链招商推介会，每场由1省牵头、5省配合，集聚六省合力，体现中部地区产业融合发展。

第二是聚焦实效导向。本届博览会深耕内容设计，有针对性地开展“小而美”的推介活动。除六省举办的活动外，还将围绕中部地区协同发展，举办“投资中国·国家级经开区产业转移对接会”，这是纳入到今年“投资中国”品牌的一个活动；香港特区政府投资推广署、多家外国投资促进机构将分别聚焦产业数字金融、智慧农业等内容举办专题推介；同时还将举办韩国商品周、医疗器械创新创业项目路演等系列活动。中博会期间，重点展示中部地区标志性合作项目、中部六省优势产业链和重点产品；还将围绕低空经济、生物医药等举办专题展。

第三是洽谈对接突出精准，体现国际化导向。除邀请世界500强企业、跨国公司、行业领军企业外，还将进一步发挥外国商会和协会、投资促进机构的带动作用，邀请其携企业“组团”参会，并将通过投资中国·外国投资促进机构圆桌会、跨国公司与六省地市洽谈会、国别和地区专题展示等活动，推动参会客商充分交流、深化合作。根据目前的情况初步统计，来自各国近60家外国机构、商会和协会、近百家跨国公司已经报名参会，预计近800家企业参展。中部六省也将组建经贸代表团、招商小分队，与参会的各国企业和机构进行点对点洽谈对接。

“总之，今年中部博览会特色鲜明，必将亮点纷呈，我们在内容和形式上做了许多创新，将给中外参会企业带来更多的合作机遇。”凌激说。

(责编：孙红丽、高雷)

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