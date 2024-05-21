人民网记者 乔雪峰

扩大交通投资是保民生、促发展的重要举措，也是促投资、稳增长的有效抓手。

今年以来，交通运输部加快推进重大项目建设，实现世界最大跨径拱桥广西天峨龙滩大桥建成通车、兰海高速公路控制性节点木寨岭隧道全线贯通，深中通道、北京东六环改造工程进入冲刺阶段，京港澳、沪渝等高速公路陆续扩容改造，平陆运河、小洋山北集装箱码头等一批重大工程加快推进。

记者从交通运输部获悉，截至目前，国家“十四五”规划的102项重大工程中，涉及交通运输项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行，为推动我国经济回升向好提供了坚实的保障。

近日，我国多地陆续公布了一季度交通固定资产投资情况及年度交通投资计划，在一系列交通建设项目加快建设的基础上，继续加大基础设施投资力度，为加快建设交通强国、构建新发展格局、推动高质量发展提供强大动能。

109国道新线高速公路主体结构基本完工，地铁3号线一期、地铁12号线等3条年内计划通车的轨道交通新线进入设备安装调试阶段，城市副中心站和丰台站的综合交通枢纽建设稳步推进……今年以来，北京加快推进交通基础设施建设，一季度轨道交通完成全年投资目标的20.5％，超额完成一季度投资目标。

北京市交通委员会党组书记、主任徐会杰表示，今年主要聚焦重点区域发展需要，计划完成道路等交通项目投资500亿元，投资额同比增加16％，重点安排京津冀协同发展、灾后重建、畅通微循环等市级重点工程，交通部门将坚持科学统筹、适度超前的建设思路，为高质量发展带来新动力和新机遇。

打孔、安装、布线……近日，在承平高速河北段雾灵山服务区，工人们正在安装节能设施。“服务区正在进行内部装修、广场绿化和设备安装等，将在年内建成，它将成为承德市首个零碳服务区和河北省首个山区零碳服务区。承平高速河北段上，共计约2000人在同时施工。我们将加快进度，确保承平高速河北段9月底建成投用。”承德市交通运输局相关负责人介绍。

记者从河北省交通运输厅获悉，今年以来，河北省积极扩大交通有效投资，持续完善综合立体交通网，今年共安排重点交通运输建设项目162个。一季度，交通运输运行总体开局良好，固定资产投资规模保持高位运行，全省交通运输建设项目完成投资208.3亿元，创历史同期新高。

塔吊林立、车辆穿梭，贵州贵阳至黔南布依族苗族自治州平塘县高速公路项目建设者全力以赴抓进度，确保工程建设如期推进。在荔河高速公路项目各标段施工现场，工人们正紧张有序地施工，项目建成通车后，将在广西与贵州之间增添一条高速公路直达通道。

在去年全年完成公路水运投资超千亿元的基础上，今年贵州保持交通投资强度，确保完成公路水运固定资产投资800亿元以上，一批交通重大工程项目正压茬推进。

银昆高速公路宁夏段全线水稳层建设全部完工，338国道红寺堡至恩和段正式进入桥梁上部施工……

记者从宁夏回族自治区交通运输厅获悉，全区12个重点交通建设项目已顺利复工复产、稳步推进，一季度完成公路水路固定资产投资10.6亿元。

武鄂黄黄快速道路系统将提前实现“一年贯通”目标，34个在建高速公路项目加快推进，黄冈武穴港区铁水联运项目力争明年建成投用……

在去年投资规模、投资增速均创历史新高的基础上，湖北今年继续全面加快交通基础设施建设，保持在建一批、开工一批、储备一批的良性循环。一季度，湖北完成公路水路固定资产投资449.6亿元，同比增长15.1％，创历史新高。

安徽省亳蒙高速公路全线进入桥梁上部结构施工、宁洛高速公路淮河特大桥主塔下横梁完成浇筑，徐淮阜高速公路、沪渝高速公路等项目建设也正在加速推进……

今年以来，安徽大力实施交通基础设施有效投资专项行动，一季度全省完成交通固定资产投资270.8亿元，同比增长4.3％。安徽省交通运输厅副厅长孙东根表示，今年将深入实施新一轮有效投资专项行动，全年力争完成交通建设投资1300亿元以上。

(责编：罗知之、吕骞)

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