人民网记者 杨曦

5月17日，国家统计局发布了4月份国民经济主要数据。生产供给稳中有增、市场需求继续扩大、就业物价总体改善、企业发展预期向好……从多项指标来看，我国经济运行总体稳定，延续了回升向好的态势。

记者观察到，近期，经济合作与发展组织，摩根士丹利、高盛、瑞银等国际金融机构纷纷发布报告，上调对中国经济增速的全年预期。

4月份经济运行呈现出的多方面积极因素，为下阶段我国经济持续向好的前景再次注入信心。

“随着宏观组合政策效应的逐步显现，内生动能的持续修复，社会预期的持续改善，推动经济持续回升向好的因素不断累积增多，经济回升向好态势将进一步巩固增强。”国家统计局新闻发言人刘爱华在17日国新办举行的新闻发布会上如是说。

具体来看，下阶段经济持续向好有以下三方面的支撑因素：

——新动能新优势加快塑造

当前，我国正处于转型升级的关键时期，创新驱动发展战略深入实施，现代化产业体系加快建设，数字经济、绿色低碳发展催生更多新的增长点，新动能正在迅速形成并且日益发展壮大，有力增强了经济发展的后劲和韧性。

1-4月份，规模以上装备制造业占全部规模以上工业比重达32.4%，高技术制造业增加值比重达15.4%，今年以来占比持续提升；新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长33.2%和18.2%；实物商品网上零售额增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重达23.9%。

随着这些新产业、新产品、新模式持续成长，创新主导作用将持续彰显，经济发展空间将进一步拓展。

——内需有望继续改善

从投资看，今年以来，各地区各部门加快项目开工建设，加大创新发展投入，投资总体保持稳定增长。

1-4月份，制造业技术改造投资同比增长8.5%，高技术产业投资同比增长11.1%，都快于全部投资增速。反映设备更新情况的设备工器具购置投资也保持了两位数增长。随着大规模设备更新细化举措逐步落地，重点领域投资力度继续加大，将加快形成更多实物工作量，有利于投资稳步扩大。

从消费看，文旅消费需求持续活跃，县域文旅、假日经济助推消费潜力稳步释放。

根据有关部门监测，刚刚过去的五一假期，国内出游人次按可比口径比2019年同期增长了28.2%，出游总花费增长了13.5%。随着就业形势改善，促消费政策落实落细、消费场景不断创新拓展，消费市场将继续扩容提质。

——政策效力有望进一步发挥

今年以来，宏观政策靠前发力，稳增长、增后劲、防风险等各项工作加快统筹推进，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，陆续出台实施细则和配套政策，为经济发展创造了良好条件。

近期出台了万亿超长期特别国债的发行安排，用于支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，将有效助力实体经济发展，提振市场信心。

随着政策、资金等要素支持逐步落地，国家重大战略领域投资、建设加快推进，都有助于推动经济持续恢复向好。

(责编：杨曦、高雷)

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