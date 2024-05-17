人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦4月份国民经济数据

4月份国民经济运行延续回升向好态势

2024年05月17日10:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，4月份，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，4月份国民经济运行平稳，虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓，但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善，新动能保持较快成长，国民经济延续回升向好态势，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业生产加快，装备制造业和高技术制造业较快增长

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。装备制造业增加值增长9.9%，比上月加快3.9个百分点；高技术制造业增加值增长11.3%，加快3.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.4%；股份制企业增长6.9%，外商及港澳台投资企业增长6.2%；私营企业增长6.3%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长55.0%、39.2%、31.9%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-3月份加快0.2个百分点。4月份，制造业采购经理指数为50.4%，企业生产经营活动预期指数为55.2%。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055亿元，同比增长4.3%。

服务业持续恢复，现代服务业发展较好

4月份，全国服务业生产指数同比增长3.5%。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长10.8%、6.1%、5.4%、4.3%，分别快于服务业生产指数7.3、2.6、1.9、0.8个百分点。1-4月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。4月份，服务业商务活动指数为50.3%；服务业业务活动预期指数为57.4%。其中，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售保持增长，服务消费增势良好

4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%；环比增长0.03%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额31026亿元，同比增长2.1%；乡村消费品零售额4673亿元，增长3.5%。按消费类型分，商品零售31784亿元，增长2.0%；餐饮收入3915亿元，增长4.4%。基本生活类和部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位通讯器材类，体育、娱乐用品类，粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长13.3%、12.7%、8.5%和6.4%。1-4月份，社会消费品零售总额156026亿元，同比增长4.1%。全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%。其中，实物商品网上零售额37356亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%。1-4月份，服务零售额同比增长8.4%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143401亿元，同比增长4.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.9%。分领域看，基础设施投资同比增长6.0%，制造业投资增长9.7%，房地产开发投资下降9.8%。全国新建商品房销售面积29252万平方米，同比下降20.2%；新建商品房销售额28067亿元，下降28.3%。分产业看，第一产业投资同比增长1.9%，第二产业投资增长13.0%，第三产业投资增长0.3%。民间投资增长0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长7.2%。高技术产业投资同比增长11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、14.5%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长49.6%、10.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长27.6%、19.9%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.03%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

4月份，货物进出口总额36389亿元，同比增长8.0%。其中，出口20762亿元，增长5.1%；进口15627亿元，增长12.2%。进出口相抵，贸易顺差5135亿元。1-4月份，货物进出口总额138053亿元，增长5.7%。其中，出口78113亿元，增长4.9%；进口59940亿元，增长6.8%。1-4月份，一般贸易进出口增长5.3%，占进出口总额的比重为65.1%。民营企业进出口增长10.7%，占进出口总额的比重为54.6%，比上年同期提高2.5个百分点。机电产品出口增长6.9%，占出口总额的比重为59.2%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-4月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.2个百分点。4月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月和上年同月均下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.5%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

居民消费价格同比涨幅稳中有升，工业生产者价格同比降幅收窄

4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.1%，上月为下降1.0%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.4%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨0.1%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨1.6%，其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降9.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜菜价格上涨1.3%，猪肉价格上涨1.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点；环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降3.0%，环比下降0.3%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.7%和3.3%。

相关报道：

财经观察：4月多组数据折射二季度延续向好态势

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
4月份国民经济运行延续回升向好态势
　　人民网北京5月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，4月份，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。 国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，4月份国民经济运行平稳，虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓，但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善，新动能保持较快成长，国民经济延续回升向好态势，积极因素累积增多。…
《财米油盐》｜“情绪价值”寻找指南——用“绿”减少焦虑
　　最近，许多人的桌上悄无声息地多了一点“绿”——它们自带“谐音梗”，有可能是一把叫做“不蕉绿”的绿色芭蕉，也可能是一盆名曰“放青松”的小松柏。 养这些“绿色搭子”，能够为人们在繁忙的工作学习之中提供一些“情绪价值”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部