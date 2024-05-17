人民网北京5月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，4月份，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，4月份国民经济运行平稳，虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓，但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善，新动能保持较快成长，国民经济延续回升向好态势，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业生产加快，装备制造业和高技术制造业较快增长

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。装备制造业增加值增长9.9%，比上月加快3.9个百分点；高技术制造业增加值增长11.3%，加快3.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.4%；股份制企业增长6.9%，外商及港澳台投资企业增长6.2%；私营企业增长6.3%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长55.0%、39.2%、31.9%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-3月份加快0.2个百分点。4月份，制造业采购经理指数为50.4%，企业生产经营活动预期指数为55.2%。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055亿元，同比增长4.3%。

服务业持续恢复，现代服务业发展较好

4月份，全国服务业生产指数同比增长3.5%。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长10.8%、6.1%、5.4%、4.3%，分别快于服务业生产指数7.3、2.6、1.9、0.8个百分点。1-4月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。4月份，服务业商务活动指数为50.3%；服务业业务活动预期指数为57.4%。其中，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售保持增长，服务消费增势良好

4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%；环比增长0.03%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额31026亿元，同比增长2.1%；乡村消费品零售额4673亿元，增长3.5%。按消费类型分，商品零售31784亿元，增长2.0%；餐饮收入3915亿元，增长4.4%。基本生活类和部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位通讯器材类，体育、娱乐用品类，粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长13.3%、12.7%、8.5%和6.4%。1-4月份，社会消费品零售总额156026亿元，同比增长4.1%。全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%。其中，实物商品网上零售额37356亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%。1-4月份，服务零售额同比增长8.4%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143401亿元，同比增长4.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.9%。分领域看，基础设施投资同比增长6.0%，制造业投资增长9.7%，房地产开发投资下降9.8%。全国新建商品房销售面积29252万平方米，同比下降20.2%；新建商品房销售额28067亿元，下降28.3%。分产业看，第一产业投资同比增长1.9%，第二产业投资增长13.0%，第三产业投资增长0.3%。民间投资增长0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长7.2%。高技术产业投资同比增长11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、14.5%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长49.6%、10.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长27.6%、19.9%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.03%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

4月份，货物进出口总额36389亿元，同比增长8.0%。其中，出口20762亿元，增长5.1%；进口15627亿元，增长12.2%。进出口相抵，贸易顺差5135亿元。1-4月份，货物进出口总额138053亿元，增长5.7%。其中，出口78113亿元，增长4.9%；进口59940亿元，增长6.8%。1-4月份，一般贸易进出口增长5.3%，占进出口总额的比重为65.1%。民营企业进出口增长10.7%，占进出口总额的比重为54.6%，比上年同期提高2.5个百分点。机电产品出口增长6.9%，占出口总额的比重为59.2%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-4月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.2个百分点。4月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月和上年同月均下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.5%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

居民消费价格同比涨幅稳中有升，工业生产者价格同比降幅收窄

4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.1%，上月为下降1.0%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.4%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨0.1%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨1.6%，其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降9.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜菜价格上涨1.3%，猪肉价格上涨1.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点；环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降3.0%，环比下降0.3%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.7%和3.3%。

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(责编：杨曦、高雷)

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