最近，许多人的桌上悄无声息地多了一点“绿”——它们自带“谐音梗”，有可能是一把叫做“不蕉绿”的绿色芭蕉，也可能是一盆名曰“放青松”的小松柏。

养这些“绿色搭子”，能够为人们在繁忙的工作学习之中提供一些“情绪价值”。自然而然地，这些植物也成为了近期电商平台的热门单品。

繁忙的都市生活中，用绿色缓解焦虑的方式不止一种。

“不是诗和远方去不起，而是楼下公园更有性价比！”正如网友所言，最近一段时间，“公园20分钟效应”火了。许多网友亲测反馈，在公园里待上一小会儿，哪怕只是晒太阳、发呆，也能实现“精神快充”。

在生活节奏越来越快的当下，公园不仅是老年人与小朋友的休闲场所，更成为了年轻人获取“情绪价值”的“宝藏空间”。不少年轻人评估一座城市是否宜居的标准之一，就是看当地的公园数量。

《财米油盐》观察到，许多城市中的公园绿地，无论是数量还是质量都在显著提升——大到关乎生态系统的城市绿心，小到车水马龙中“见缝插针”的社区公园、口袋公园，绿色公共空间建设已成为许多地方城市更新的重要方面。

例如，沈阳已经成为全国“口袋公园”建设最多的城市，数量超过了3000个；上海计划今年实现30座城市公园24小时开放；杭州提出到2035年，全市人均公园绿地面积不低于17平方米……

不难看出，无论是去公园里感受自然，还是为“绿色搭子”下单消费，都是当下人们在衣食住行之外更高层次的精神需求，是对美好生活向往的具体体现。

相信，随着城市绿化工作持续推进，“抬头见绿、出门即景”的美好体验会进入更多人的“幸福半径”，让大家在繁忙的学习工作之余，能够随时享受“片刻放空”带来的“小确幸”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：方经纶

摄像：史新培

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊 余孟唯

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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