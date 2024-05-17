人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜“情绪价值”寻找指南——用“绿”减少焦虑

2024年05月17日09:37 | 来源：人民网
小字号

最近，许多人的桌上悄无声息地多了一点“绿”——它们自带“谐音梗”，有可能是一把叫做“不蕉绿”的绿色芭蕉，也可能是一盆名曰“放青松”的小松柏。

养这些“绿色搭子”，能够为人们在繁忙的工作学习之中提供一些“情绪价值”。自然而然地，这些植物也成为了近期电商平台的热门单品。

繁忙的都市生活中，用绿色缓解焦虑的方式不止一种。

“不是诗和远方去不起，而是楼下公园更有性价比！”正如网友所言，最近一段时间，“公园20分钟效应”火了。许多网友亲测反馈，在公园里待上一小会儿，哪怕只是晒太阳、发呆，也能实现“精神快充”。

在生活节奏越来越快的当下，公园不仅是老年人与小朋友的休闲场所，更成为了年轻人获取“情绪价值”的“宝藏空间”。不少年轻人评估一座城市是否宜居的标准之一，就是看当地的公园数量。

《财米油盐》观察到，许多城市中的公园绿地，无论是数量还是质量都在显著提升——大到关乎生态系统的城市绿心，小到车水马龙中“见缝插针”的社区公园、口袋公园，绿色公共空间建设已成为许多地方城市更新的重要方面。

例如，沈阳已经成为全国“口袋公园”建设最多的城市，数量超过了3000个；上海计划今年实现30座城市公园24小时开放；杭州提出到2035年，全市人均公园绿地面积不低于17平方米……

不难看出，无论是去公园里感受自然，还是为“绿色搭子”下单消费，都是当下人们在衣食住行之外更高层次的精神需求，是对美好生活向往的具体体现。

相信，随着城市绿化工作持续推进，“抬头见绿、出门即景”的美好体验会进入更多人的“幸福半径”，让大家在繁忙的学习工作之余，能够随时享受“片刻放空”带来的“小确幸”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：方经纶

摄像：史新培

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊 余孟唯

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜“情绪价值”寻找指南——用“绿”减少焦虑
　　最近，许多人的桌上悄无声息地多了一点“绿”——它们自带“谐音梗”，有可能是一把叫做“不蕉绿”的绿色芭蕉，也可能是一盆名曰“放青松”的小松柏。 养这些“绿色搭子”，能够为人们在繁忙的工作学习之中提供一些“情绪价值”。…
端稳饭碗底气足 全国夏粮已收获6.5%
　　人民网北京5月17日电 （记者李栋）目前，距离“三夏”大忙时节仅剩半月，各地各部门全力以赴，推进夏收夏种夏管，夯实全年粮食丰收基础。农业农村部最新农情调度显示，全国夏粮已收获6.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部