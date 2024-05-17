人民网北京5月17日电 （记者李栋）目前，距离“三夏”大忙时节仅剩半月，各地各部门全力以赴，推进夏收夏种夏管，夯实全年粮食丰收基础。农业农村部最新农情调度显示，全国夏粮已收获6.5%。

我国粮食生产按季节分为夏粮、早稻和秋粮，分别占全年粮食产量的21%、4%和75%左右。夏粮是全年粮食生产第一季，主要包括夏收的谷物、豆类和薯类。其中，夏收谷物主要是小麦、大麦、燕麦、荞麦等。小麦生长期为上年10月份至当年6月份，夏粮收购一般为当年5月中旬至9月30日。

初夏时节，在江西省南昌市石埠镇的水旱轮作示范田里，100多亩小麦进入了集中成熟期，农户们正利用高效农机抢收成熟的小麦，在保障小麦颗粒归仓的同时，为下一茬的水稻播种做好准备。

“今年种植小麦选择的都是优质抗倒伏的新品种，由于管理到位，叠加天气给力等因素，平均每亩地能增收500元左右。”种粮户周聪介绍，等小麦收割完毕以后，会尽快种上水稻。“秋收结束后，打算继续扩大‘稻麦轮作’规模，把来年收入再提高一些。”

国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成介绍，初步预计，2024年夏粮旺季收购量7000万吨左右，较2023年略有增加，其中，小麦6300万吨左右。预计小麦开秤价格高于最低收购价格水平，大范围启动托市收购的可能性不大。

产好粮，更要储好粮。“调度数据显示，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省，共准备小麦仓容近8000万吨，初步安排夏粮收购资金1100亿元。各地收购仓容充足、收购资金到位、物流运输通畅、市场秩序良好，夏粮收购各项准备已基本就绪。”唐成说。

农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，2024年11个小麦主产省面积多数都是增加，深翻镇压、半精量播种、微喷灌水肥一体化等大面积单产提升的技术落实比较到位。小麦茎基腐病、条锈病、赤霉病等病虫害防控及时，小麦的长势总体好于上年。特别是产量三因素当中的亩穗数现在基本上已经定型，增加明显趋势，奠定了夏粮丰收的基础。

(责编：乔业琼、高雷)

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