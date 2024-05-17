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一根竹笋有多少种打开方式？脆笋、炭烤笋、烟笋……眼下正值春笋产季，福建建宁一家食品公司内，生产线正开足马力，将一根根鲜笋加工成笋制品，销往国内外。

小竹笋做成大产业。福建森林面积1.21亿亩，森林覆盖率65.12%，连续多年位居全国第一。多年来，福建深入挖掘森林潜力，大力发展林下经济和木本粮油，持续壮大森林“粮库”。

仓廪实，天下安，粮食安全是“国之大者”。森林物种丰富多样，蕴藏着丰富的食物，是天然的大粮库。我国有34亿多亩森林、8000多种木本植物，蕴藏着丰富的食物资源。践行大食物观，要向森林要食物，夯实绿色粮仓。

数据显示，森林食物已成为继粮食、蔬菜之后的我国第三大农产品。全国森林食物年产量超过2亿吨，人均森林食物产量约130公斤，居世界前列。

今年，中央一号文件将“确保国家粮食安全”放在重要位置，明确提出要“开发森林食品”。

“森林‘粮库’的‘粮’是一个宽口径的概念，不再是传统粮食，更准确地理解，应该是‘食物’。”北京林业大学国家林草经贸研究院院长程宝栋认为，森林提供的食物种类主要包括木本粮食、木本油料、菌菇类、蔬菜类等，同时，森林灌木丛中的动物还给人们提供肉食和动物蛋白。

业内人士表示，各地应立足资源优势，积极向森林要食物，科学利用林地资源，大力发展林下经济、木本粮油和经济林，持续壮大森林“粮库”。

近日，湖北房县红塔镇沙坪村核桃林下中药材基地迎来丰收季，基地里白芍花相继盛开，农民在林下忙着为白芍锄草松土。

林下经济带来好“钱景”，助力森林“粮库”增值。沙坪村依托丰富的林地资源，因地制宜发展柴胡、白芍、黄连、天麻等林下中药材，做强做优林下经济，实现了农民增收。

从沙坪村向北看，在河北侯家寨镇房山沟村，村民们正忙着在板栗林下种植丹参苗，栽苗、填土、压实，动作娴熟。“种中草药不仅能增加收入，还利用了林下土地，发展林下经济，一举两得。”村民杨学军高兴地说。

林下“掘金”，“美”“富”双赢。业内人士认为，各地应坚持充分挖掘林地资源，立体、集约发展林下经济，实现一地生多“金”。

扩充森林“粮库”，“以绿生金”创新路。为实现生态经济双赢，今年春季以来，陕西绥德林业局采购了一批既可绿化山地、又可挂果的陕北稀有树苗，用于打造特色经济林。

“最近我都往山上种树，每天工资能拿220元。”赵家坬村民赵国军说。据了解，赵家坬村山地建设特色经济林106亩，栽植西梅、鲜食杏、鸡心果、海红果等6000株。建设木本油料基地126亩，栽植文冠果13975株，预计3年后挂果。

据悉，在我国，每年新造、改培经济林面积2000万至3000万亩，全国经济林挂果面积占总面积的67%左右，经济林产量增加潜力和空间仍然很大。

防护林网为森林“粮库”撑起绿色屏障。在“三北”地区，一条长长的绿色屏障——农田防护林网迎风而立，不仅改善了农业生产环境，还促成了“三北”地区农田林网化面积和粮食产量“双增”趋势。

数据显示，三北工程累计营造带片网相结合的区域性农田防护林165.6万公顷，有效庇护的农田面积达3021.4万公顷，农田林网化率达到44.1%，基本根除了危害农业生产的“三刮四种”现象，工程区累计增加粮食产量4.23亿吨，年均增产1058万吨。

丰富食物“资源库”，唱好农业“山海经”。业内人士认为，“大食物观”的提出，为森林“粮库”高质量发展提供了难得的历史机遇。应不断拓展木本粮油产业链，深化林果、林菌等绿色食品加工，增强生态森林食品供给。重点发展林下中药材、食用菌、养殖及采集加工，引导加工企业向林下集中区拓展；强化功能性代谢物研究，与食品、医药领域合作研发功能性产品，提升木本粮油产业综合价值，实现产业链的全面升级。

(责编：乔业琼、高雷)

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