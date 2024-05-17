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聚焦4月份国民经济数据

财经观察：4月多组数据折射二季度延续向好态势

方经纶
2024年05月17日08:58 | 来源：人民网
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CPI同比上涨0.3%、货币保持合理充裕流动性、新能源汽车产销两旺、快递行业蓬勃发展……近日，多个领域公布的4月份数据显示，二季度开局我国经济延续此前稳步向好态势。

看物价数据，内生动力持续增强。

国家发展改革委价格监测中心分析处副处长何晓英表示：“构成CPI八大类商品和服务价格中，除食品烟酒价格下降以外，其他七大类价格均同比上涨，反映出居民消费需求恢复的态势进一步巩固。”

消费活力足，从物流数据中也得以印证。

中国物流与采购联合会发布数据显示，4月份中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，连续两月上涨，中国电商物流延续稳步向好态势。与此同时，4月，中国快递发展指数为416，同比提升16.7%；快递发展规模指数为494.2，同比提升27.7%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。

看金融数据，货币流动性合理充裕，信贷结构持续优化。

4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%，保持了流动性合理充裕。同时，按照历史规律，4月、7月、10月通常是贷款“小月”，但今年4月信贷投放呈现“小月不小”的特点，前4个月人民币贷款增加10.19万亿元，其中4月新增人民币贷款7300亿元。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，4月新增贷款7300多亿元，信贷增长态势稳定均衡。同时，社会融资规模保持相对高位，广义货币（M2）余额在300万亿元以上，有效保障了实体经济融资需求。

看产业数据，中小企业发展质量不断改善，热门领域冲劲十足。

中国中小企业协会发布相关数据显示，4月，中小企业发展指数为89.4，比上月上升0.1点，连续两个月回升，高于2022年、2023年同期水平。

在八个行业大类的指数中，建筑业、交通运输邮政仓储业、批发零售业、社会服务业和信息传输计算机服务软件业指数比上月分别上升0.1、0.2、0.1、0.5和0.1点，社会服务业指数升幅较大。

4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36%。

看外贸数据，进出口增速超出预期。

据海关统计，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%。

海关总署相关负责人表示，预计二季度我国进出口持续向好，上半年基本保持在增长通道。

中欧班列开行情况折射外贸向好态势。

今年1至4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至2024年4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。 以国内重要的中欧班列开行城市武汉为例，中欧班列（武汉）的开行车次逐年增加，从几年前的每星期一趟，到现在每天平均1—2趟。今年4月，继明斯克、若季诺后，中欧班列（武汉）开通第三条直达白俄罗斯的班列。

（实习生周文卿对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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