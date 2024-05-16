人民网北京5月16日电 （记者王震）据北京证监局消息，过去几年，北京证监局在中国证监会党委的坚强领导下，结合辖区实际，认真贯彻落实年度投资者保护工作重点，根据相关部门的部署安排开展各项投教活动。

一是不断丰富辖区投教宣传内容和方式。鼓励市场主体及投教基地结合实际和自身优势制作开发各类动漫、短视频、长图文、图书、折页等投教产品，通过走进社区、走进校园、走进上市公司等系列活动扩大宣传效果，同时积极利用元宇宙主持人直播等科技手段开展投教宣传，确保各项活动质量高、范围广、热度久、实效强。

二是持续打造北京辖区投教特色品牌。北京证监局自2017年启用“明规则、识风险，理性投资xx（农历）年”作为辖区投教主题开始，逐渐完善并形成了辖区特色投教品牌。该品牌启用至今，目前已取得了较高的辨识度，增强了辖区投教活动的影响力和知名度。

三是着力打造“内容+渠道”特色投教模式。2022年5月15日，由北京证监局主办、16家投教基地共同协办的大型直播活动启动当日，举行了“北京投保矩阵”揭牌仪式。“投教矩阵”鼓励分层投教，倡导强强联合，推行“内容+渠道”双赢模式，即银河证券、中信建投证券等头部证券经营机构类投教基地输出优质投教产品，新华网、微博以及抖音等互联网类投教基地利用渠道优势快速实时传播信息，不断提高投教活动的触达率。

四是不断加强投教宣传横向协作力度。建立健全与国家金融监管总局北京监管局、人民银行北京市分行等金融监管部门以及北京市金融局、网信办等相关地方政府部门的联合宣传机制等。

5月15日当天，吴清主席在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”启动仪式上发表重要讲话后，北京证监局迅速组织学习讲话精神，同时按照会议部署和北京证监局投保计划推进相关工作。

一是继续按照证监会党委的部署要求，在后续投教工作中，始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者尤其是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。

二是投教宣传紧扣强监管、防风险、促高质量发展主线。后续宣传活动突出主题，重点宣讲中央金融工作会议精神和新“国九条”及配套文件，深化对政策措施的理解和认识，切实贯彻落实新“国九条”系列政策措施要求。

三是指导辖区市场主体积极开展形式多样的投教活动。结合辖区优势，组织谋划5·15特色投保活动，创新投教形式，依托“北京投教矩阵”成员组织相关工作人员打卡证监会设立以来的四处办公地以及沪深北交易所新旧址，实地感受资本市场发展的辉煌历程，领会传承投资者保护工作的宗旨；强化投教合力，联合北京市人民检察院第三分院在活动当日召开“服务保障首都金融安全和资本市场高质量发展”新闻发布会。

四是扎实部署推进投资者保护工作，耐心细致做好信访举报投诉，畅通投资者维权救济渠道，推进多元纠纷化解，提升投资者保护水平。

(责编：王震、高雷)

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