人民网北京5月16日电 （焦磊、实习生张泊洋）日前，华为举办夏季全场景新品发布会，带来了包括华为MateBook 14、MatePad 11.5"S、Vision智慧屏 4等在内的多款全场景新品，涵盖了智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居等诸多场景，持续为消费者打造全场景智慧生活体验。

在生态系统上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上介绍，HarmonyOS 4.2在互动主题、AI智慧体验、流畅性能、纯净安全等方面升级，目前已升级用户超2000万，用户满意度提升11%。据介绍，HUAWEI Pura 70系列手机搭载HarmonyOS 4.2，具备AI消除、AI云等增强功能。其中，Ultra机型采用超聚光伸缩摄像头，搭载1英寸大底传感器以及F1.6物理光圈，结合XD Motion运动引擎，可实现闪拍功能以及高动态视频能力。

电脑方面，华为MatePad 11.5"S是首款搭载云晰柔光屏的平板电脑。据了解，通过屏幕技术、显示系统、感知科学三大技术板块，云晰柔光屏重构平板感官认知，为用户带来“防眩护眼、清晰透亮、纸感书写、顺滑触控”四重体验。此外，新款华为MateBook 14搭载2.8K OLED屏幕，具备华为盘古大模型加持的AI概要功能和一站式AI能力聚合入口，实现智慧互联能力提升。

据悉，作为“巨幕手机”的新成员，最新发布的华为Vision智慧屏 4在弥补传统电视交互落后及应用生态匮乏的同时，也全新升级4K超级投屏、AI超感摄像头和鸿鹄画质等功能。

会上还宣布华为家庭存储升级应用数据备份功能，华为家庭存储成为业界独家支持聊天记录全量备份的存储产品。该功能可让微信文字记录、照片视频、文件等信息，全量备份至华为家庭存储中。

此外，华为推出全屋智能AI康养解决方案、超薄吸顶音箱、群控调光驱动器等全新产品。比如AI辅助康养传感器支持坠床、跌倒等辅助检测功能，支持智能分级告警等，实现全面居家生活守护。

据介绍，华为全屋智能打造的华为全屋智能未来之家、可变空间、未来民宿、未来酒店等系列空间作品也将逐一对外展示。其中，华为全屋智能未来之家以回字形动线设置会客区、休憩区、接待展示区三个区域，全玻璃舱体视野通透，并拥有车家联动、灯光秀、观影模式、会客模式等丰富场景的设置，为消费者提供未来家体验。

华为WATCH FIT 3、华为儿童手表5 Pro、华为智能眼镜2等在内的多款全场景新品也在会上发布。

(责编：王震、高雷)

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