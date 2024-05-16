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提升服务质量 业界聚焦酒类物流供应链产业发展

2024年05月16日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者夏晓伦）“酒类供应链发展面临着挑战，要坚持整合，培育供应链新增长点；深化融合，挖掘供应链降本潜力；补短强基，优化供应链服务网络；创新驱动，发展物流新质生产力；走向国际，畅通国际流通渠道；培育人才，夯实产业发展底座。”中国物流与采购联合会党委书记、会长何黎明在近日召开的2024第二届酒类物流供应链产业年会”上表示。

据了解，此次大会以“聚链而行 共创和美”为主题，旨在提升物流服务质量和效率，推动物流行业转型升级和创新发展，共同描绘崭新的酒类新质供应链蓝图。

会上，北自所（北京）科技发展股份有限公司副总经理陈传军阐述了酒类物流供应链的挑战和特点，包括多样化的工艺、复杂的生产过程、运输的高时效性和劳动资源的密集性等。针对这些挑战，陈传军提出了通过数字孪生技术赋能酒类物流的解决方案，包括问题导向、目标规划、仿真优化、智能监控、故障诊断、调度优化、远程协作和虚拟调试等。

北自所（北京）科技发展股份有限公司副总经理陈传军。受访方供图

北自所（北京）科技发展股份有限公司副总经理陈传军。受访方供图

“数字孪生技术在酒类物流供应链体系中的重要性，并指出通过该技术的应用，可以实现生产过程全透明、前期准确规划、故障高效处理和智能化调度优化，从而提高酒类生产的效率和质量。”陈传军表示。

与会同时，《酒类物流供应链典型案例》发布成功，由北自科技承建的宜宾五粮液股份有限公司成品立体库物流系统项目荣获2023年度酒类物流供应链典型案例奖。北自科技董事长王振林获评2023酒类物流供应链典型案例年度领军人物。

据介绍，本次获奖的成品立体库物流系统项目集成国内外先进可靠的自动化物流设备和信息管理系统，采用酿酒行业先进的技术手段，建设领先的现代化包装仓储物流中心，可实现白酒生产过程包装完成后成品酒输送、调拨、仓储、拣选和发货过程的自动化、数字化和智能化，提高成品酒发货效率和准确性，降低物流成本和用地面积。

(责编：王震、高雷)
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