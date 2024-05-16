王绍绍

工业质检、零件计数、自动驾驶、语音交互……近年来，随着数字化基础设施建设不断完善，商业化应用加速落地，人工智能产业发展驶入“快车道”，大模型应用在产品研发、服务升级、商业模式创新等方面为相关产业带来切实成效。

随着人工智能技术的飞速发展，大模型以其强大的数字处理能力和深度学习能力，不断与各领域交叉融合，逐步成为产业创新的关键抓手和驱动新质生产力的关键引擎。国家互联网信息办公室最新公布的数据显示，截至今年3月，我国共有117个生成式人工智能服务完成备案。据不完全统计，国产大模型数量目前已超过200个，覆盖多个行业领域，多模态大模型的应用场景不断拓展。

算力成本是影响人工智能大模型推广应用、智慧赋能的重要因素，大模型产品价格的“居高不下”长期制约着人工智能应用的普惠化发展。近日，火山引擎云服务平台发布了国内首批通过算法备案的“豆包大模型”，主力模型仅需0.8厘就能处理1500多个汉字，比行业价格低99.3%，带动大模型企业市场定价从“以分计价”步入“以厘计价”时代，助力企业以更低成本加速业务创新。目前，“豆包大模型”上已有超过800万个智能体被创建，月度活跃用户达到2600万。

“降低成本是推动大模型广泛应用、让相关行业快进到‘价值创造’阶段的关键因素之一。”火山引擎总裁谭待表示，大模型降价不能只提供最低价的轻量化版本，主力模型和先进模型也要够便宜，才能真正满足企业的复杂业务场景需求，充分验证大模型的应用价值，从而催化出超越现有产品和组织模式的创新。

智能语音识别方便快捷、文本指令“瞬间”生成视频、智能制造“硬核”高效……当前，多模态大模型正在整合多元产品功能，针对人们高效获取信息、工作提效、自我表达、社交娱乐等核心需求，以更自然的交互方式为人们的生活和工作带来便利。基于这一市场特点，通过“豆包大模型”的通用模型Lite，汽车厂商可以在低延迟下实现实时对话，支持闲聊、搜索、娱乐、导航、车控等多个座舱智能助手场景，效果比传统语音处理高50%以上，帮助用户获得新一代的智能化驾驶体验，给汽车行业插上“智慧翅膀”。

多模态大模型的产业化应用按下“加速键”，国内多地加快布局人工智能产业，开展大模型创新算法及关键技术研究，打造人工智能创新高地。北京发布促进人工智能创新策源地建设的政策方案，提出到2025年，北京人工智能核心产业规模达到3000亿元，辐射产业规模超过1万亿元；上海积极引进和培育一批大模型研发团队，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；深圳提出统筹设立规模1000亿元的人工智能基金群，强化智能算力集群供给和产业集聚水平……

“作为当下最强劲的人工智能技术，大模型之‘大’，不仅在于其规模化参数众多，更在于它所蕴含的巨大潜力和广阔应用场景。”业内人士指出，下一步，要继续推动人工智能领域的“产学研用”深度融合，推动技术创新、产业升级、应用普及，让大模型更好赋能千行百业发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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