人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：以县城和乡镇为重点 改造提升家电家具回收网络

2024年05月16日16:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》（以下简称《通知》）。商务部新闻发言人何亚东16日在商务部例行新闻发布会上表示，加强废旧家电等再生资源回收体系建设，是推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作的重要内容。

何亚东介绍，《通知》聚焦打通废旧家电家具回收堵点，以县城和乡镇为重点，改造提升家电家具回收网络，补齐县域再生资源回收设施和服务短板。

一是完善中转设施。改造建设县域废旧家电家具回收、中转、集散站点，有效提升县域再生资源集聚和中转能力。二是拓展服务功能。支持乡镇商贸中心等商业网点提供废旧家电回收、二手家电经销、维修等生活服务。三是延伸回收网络。支持废旧家电回收企业配备再生资源回收车辆，推广“以车代库”等灵活回收模式，扩大覆盖范围。

“下一步，商务部将会同财政部，指导各地方抓好《通知》落实，进一步加强资金和项目管理，推动废旧家电家具等再生资源回收体系建设，畅通家电更新消费循环。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：以县城和乡镇为重点 改造提升家电家具回收网络
　　人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》（以下简称《通知》）。商务部新闻发言人何亚东16日在商务部例行新闻发布会上表示，加强废旧家电等再生资源回收体系建设，是推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作的重要内容。…
商务部：4月中国外贸表现符合预期
　　人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）5月16日下午，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 商务部新闻发言人何亚东介绍，总的来看，4月份中国外贸表现符合预期。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部