人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》（以下简称《通知》）。商务部新闻发言人何亚东16日在商务部例行新闻发布会上表示，加强废旧家电等再生资源回收体系建设，是推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作的重要内容。

何亚东介绍，《通知》聚焦打通废旧家电家具回收堵点，以县城和乡镇为重点，改造提升家电家具回收网络，补齐县域再生资源回收设施和服务短板。

一是完善中转设施。改造建设县域废旧家电家具回收、中转、集散站点，有效提升县域再生资源集聚和中转能力。二是拓展服务功能。支持乡镇商贸中心等商业网点提供废旧家电回收、二手家电经销、维修等生活服务。三是延伸回收网络。支持废旧家电回收企业配备再生资源回收车辆，推广“以车代库”等灵活回收模式，扩大覆盖范围。

“下一步，商务部将会同财政部，指导各地方抓好《通知》落实，进一步加强资金和项目管理，推动废旧家电家具等再生资源回收体系建设，畅通家电更新消费循环。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)

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