人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）5月16日下午，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

商务部新闻发言人何亚东介绍，总的来看，4月份中国外贸表现符合预期。主要有三个特点：一是从规模看，进出口为历史同期新高。4月进出口3.64万亿元人民币，比3月增加800亿元。进出口、出口、进口同比分别增长8%、5.1%和12.2%。

二是从市场看，传统、新兴市场均呈增长态势。4月，受库存消化、需求恢复等因素带动，中国对传统市场进出口由降转增，其中，对欧盟增长3.3%，对美国增长6.2%。同时，对新兴市场进出口继续保持较高增速，对东盟、共建“一带一路”国家分别增长14.4%、9%，均高于整体。

三是从行业看，机电产品贡献主要增量。机电产品进出口增长10.4%，拉动整体进出口增速5.1个百分点。电子信息产品出口回暖，带动上游集成电路进口增长20.4%。

何亚东指出，当前，全球贸易整体延续2023年四季度以来的缓慢复苏态势，这在一定程度上稳定了外贸企业发展的信心。商务部近期调研显示，重点外贸企业新签订单连续4个月好转，超八成广交会参展企业在手订单金额持平或增长。但同时，也不能忽视存在的风险挑战，特别是部分国家推行单边主义、保护主义，推升贸易成本和贸易风险，也对全球产业链供应链造成干扰。

“面对这些不确定不稳定因素，中国将坚定不移推动高水平对外开放，积极培育外贸新动能。同时，有针对性解决外贸企业的困难问题，助力企业降本增效，提升国际竞争力。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)

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