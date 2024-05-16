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油价迎年内最大降幅 专家：国际油价短期将震荡偏弱运行

2024年05月16日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）国内油价迎年内最大降幅。国家发改委15日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年5月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.18元、0.19元、0.19元。

至此，国内油价迎来年内第三次下调，也是今年以来首次“两连跌”，多地油价重回“7元时代”。本次油价下调后，国内油价呈现“五涨三降两搁浅”格局。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花9元。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，美国原油产量增长、市场预计后期供需基本面更趋平衡，油价显著回落。美国能源信息署上调今年全球石油产量预测值、下调需求预测值，全年供需关系更趋平衡。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月29日—5月14日）国际油价下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降4.8%。

下一次成品油调价窗口将于2024年5月29日24时开启。隆众资讯分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅下调趋势。展望后市，“欧佩克+”减产立场坚定，地缘不稳定性依然存在，且原油需求端压力有所减弱。

“近期国际原油价格跌幅较大，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率依然维持在负向区间波动。”金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，短期内，国际原油维持低位震荡，新一轮成品油价格下调概率依然较大。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价将震荡偏弱运行。一方面美国通胀数据持续反弹，降息预期延后，将对原油需求产生抑制作用。另一方面，美国原油产量增长、部分“欧佩克+”成员国生产超出配额，也将一定程度抵消减产对油价的支撑作用。

附：各地92号汽油最高零售价格：

海南海口：92号汽油9.11元/升

西藏拉萨：92号汽油8.88元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.15元/升

云南昆明：92号汽油8.15元/升

贵州贵阳：92号汽油8.13元/升

四川成都：92号汽油8.1元/升

重庆：92号汽油8.06元/升

广西南宁：92号汽油8.06元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.96元/升

广东广州：92号汽油8.02元/升

湖北武汉：92号汽油8.01元/升

河南郑州；92号汽油8.01元/升

北京：92号汽油8元/升

甘肃兰州：92号汽油8元/升

河北石家庄：92号汽油7.99元/升

天津：92号汽油7.99元/升

江苏南京：92号汽油7.97元/升

浙江杭州：92号汽油7.97元/升

吉林长春：92号汽油7.96元/升

上海：92号汽油7.96元/升

山东济南：92号汽油7.96元/升

福建福州：92号汽油7.96元/升

江西南昌：92号汽油7.96元/升

青海西宁：92号汽油7.96元/升

安徽合肥：92号汽油7.95元/升

湖南长沙：92号汽油7.95元/升

山西太原：92号汽油7.95元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.93元/升

宁夏银川：92号汽油7.9元/升

陕西西安：92号汽油7.88元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.8元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：王震、高雷)
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