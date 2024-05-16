人民网记者 李栋

当前，全国即将进入“三夏”大忙时节。作为夏粮主要作物的小麦，产量占夏粮总产量九成以上。眼下，西南地区小麦进入收获期，黄淮海主产区小麦进入灌浆期。主产区各级各部门层层压实责任，为应对极端天气加大指导服务力度，为夏粮丰收筑牢“防风墙”。

5月14日20时至5月15日8时，受较强冷空气叠加强对流影响，河南省淮河以北出现大范围强风天气，导致部分小麦出现倒伏状况。

强风因何而起？河南省气象台首席预报员徐文明表示，此次风力较强的原因有两方面：一方面前期气温较高，有较强的不稳定能量，14日该省最高气温普遍为32℃到35℃；另一方面高空冷槽引导强冷空气南下，地面冷锋快速南压，在河南造成大风并触发对流，冷空气大风和强对流大风叠加导致风力较强。

在安阳市内黄县，90余万亩小麦已进入灌浆中后期，也是形成产量的关键期。“一场强风，让即将收获的小麦出现倒伏，得赶紧问问专家的补救措施。”像小麦种植户田文学一样，当地多数种粮农民及时向技术员“取经”求教。

“小麦倒伏不要盲目扶起，容易把小麦根系折断造成死亡。”这几天，在二安镇的高标准小麦种植示范区，内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军忙着向种植户教授小麦倒伏应对措施，“用无人机抓紧时间喷洒叶面营养液加快灌浆速度，可防止病害的发生，促进籽粒饱满。”

“接下来，会持续加强小麦后期田间管理，指导农户合理调控肥水，浇好灌浆水，促进小麦充分灌浆，切实做到‘夏粮不到手，指导服务不放松’。”内黄县农业农村局相关负责人说。

据了解，为切实做好小麦倒伏应对补救工作，河南省农业技术推广总站第一时间发布《关于小麦倒伏应对补救的技术指导意见》，指导农户科学应对，确保收获质量。

“近期河南省干热风风险等级仍然较高，建议继续做好‘一喷三防’和灾害防范。同时要密切关注天气变化和气象灾害风险预警信息，适时收获。”河南省气象科学研究所高级工程师余卫东提醒。

同时，河南省农业农村厅组织专家走进田间地头查看小麦大风过后生长情况。专家介绍，大风不仅可能使小麦植株倒伏，影响光合作用和养分吸收，更可能直接导致灌浆过程受阻，进而影响小麦的产量和品质。

“此次倒伏小麦呈点片状，目前离小麦成熟还有一定时间，小麦可以利用自身生长向上性，恢复生长。”专家说，未来几天天气以晴好为主，不会对小麦生长产生更大影响。

4月份，在国新办举行的一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博表示，今年农业气象年景总体偏差，洪涝灾害可能要重于干旱，极端天气事件频发。

“农业农村部已会同气象、水利、应急等部门分区域、分作物、分灾种制定防灾减灾预案和技术方案，做好物资储备和技术准备，适时派出工作组和科技小分队深入主产区和重灾区，指导落实防灾减灾关键技术措施。特别是加快建设区域农业应急救灾中心，配强救灾机具装备，建强农机应急作业服务队，提升粮食和农业生产的防灾减灾救灾能力。”潘文博说。

(责编：王震、高雷)

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