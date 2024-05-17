人民网记者 王连香

激情五月，夏意融融，正是出游的好时节。立夏以来，各地人民群众出行意愿强烈，铁路旅游客流持续增长。为满足旅客多样化出行需求，全国各铁路局为旅客出行提供了更加多样化选择，持续推动“铁路+旅游”快速发展，助力旅游经济持续升温。

东北地区推出首款高铁旅游计次票

中国铁路沈阳局依托铁路客运新型票制产品的推广实施，结合管内旅游客流特点，将于5月20日实行东北地区首款高铁旅游计次票。

复兴号重联动车组奔驰在哈大高铁线上。中国铁路沈阳局供图

此次推出的产品为“沈阳+丹东+大连”高铁旅游计次票，包含“沈阳（南、北）—丹东”“丹东—大连（北）”“大连（北）—沈阳（南、北）”三段行程各1张二等座车票。旅客持高铁旅游计次票不限定具体车次，可选择乘坐任意停靠相应区间的各等级动车组列车二等座。购买产品后，旅客须在30天内启用乘车；30天内未乘车的，产品自动失效并全额退款。

中国铁路沈阳局将旅游计次票产品使用期限设置为自首次乘车之日起9天（含当日）有效，让旅客游玩时间更加从容。同时，如遇临时调整行程等情况，持有高铁旅游计次票的旅客还可以免费退票，真正享受旅游计次票带来的实惠。

此外，中国铁路沈阳局还推出“旅游计次票+酒店”“旅游计次票+景区”等优惠举措。在三地部分酒店及景区，旅客持高铁旅游计次票可享受住宿、门票等最低五折优惠。

草原铁路开出今年首趟“沙漠研学专列”

5月11日，1200余名学子乘坐K5331次“沙漠研学专列”，由呼和浩特站前往达拉特西站，开启研学之旅。这是中国铁路呼和浩特局今年首次开行的研学专列。

师生们参加研学活动。中国铁路呼和浩特局供图

K5331次“沙漠研学专列”6时30分从呼和浩特站始发，9时03分抵达达拉特西站。到达目的地后，师生们转乘汽车前往恩格贝沙漠，开启向抗日英雄纪念碑敬献花篮、参观恩格贝沙漠科学馆、徒步穿越沙漠等研学活动，在丰富多彩的活动中感悟“蒙古马精神”，领会建设北方重要生态安全屏障的意义。

定制化专列服务具有运能充足、准时高效、安全稳定的优势，适合大规模团体研学、旅游等集体出行。今年“五一”假期以来，国内旅游市场全面复苏，各地外出踏青、研学旅游持续升温。围绕内蒙古自治区各盟市学校研学需求，中国铁路呼和浩特局加大客运产品供给力度，采取开行研学专列、加挂扩编车厢等措施，加强运力、票务、服务等运输保障，全力满足社会大众出行需求。

首趟“坐着火车游新疆·天山号”启程

5月8日，今年首趟“坐着火车游新疆·天山号”高品质特色旅游专列从乌鲁木齐启程，载着来自江苏、河南、湖南、浙江等地的362名旅客开启了为期12天的大美新疆之旅。

2024年首趟“天山号”旅游专列。中国铁路乌鲁木齐局供图

这趟旅游专列一站式抵达，主打“车随人走，人玩车停”，采取“火车+汽车”的方式，带领旅客游览喀纳斯、赛里木湖、那拉提、火焰山、天山大峡谷等景区景点。

“坐着火车游新疆·天山号”高品质特色旅游专列是中国铁路乌鲁木齐局继“喀什号”“阿克苏号”等系列旅游产品后打造的又一趟旅游专列；自去年5月1日开行以来，一直以高品质出行体验、性价比高等优势吸引着众多旅客。

中国铁路乌鲁木齐局为了不断提升旅客出行体验，在“坐着火车游新疆·天山号”高品质特色旅游专列上配备了酒吧车、多功能休闲车，并设有休闲区、儿童娱乐区、康养按摩区和独立包厢，让旅客尽享“下车游览景区，上车惬意旅行”的舒适体验。

据悉，此趟旅游专列不仅功能完善，还配有高包车厢、软卧车厢、硬卧车厢3种载客车体，车厢软饰也独具新疆民俗特色，突出“一车一景”，选用阿勒泰、阿克苏、伊犁、吐鲁番、哈密、喀什六大地区风景内容，主打“一车厢一主题”，通过挂画、装饰等图文并茂的方式，将新疆自然风光与文化民俗深度融合，让旅客一上车就能感受到浓厚的文化氛围。

重庆“全景东北”跨省旅游列车开行

近日，载着750余名旅客的Y486/487次旅游列车从重庆西站缓缓驶出，途经山海关、哈尔滨、敦化、珠斯花、霍林郭勒、丹东、沈阳等地。这标志着重庆地区今年首趟“全景东北”跨省旅游列车成功开行，将进一步助推旅游市场持续升温。

据介绍，该旅游列车具有“一线多游、一票到底、车随人走、景随车移”等特点，在18天的时间里将山海关古城、北极村、呼伦贝尔大草原、国门景区、丹东中朝友谊桥、长白山天池、九曲湾等多个国家级旅游景区串联起来，满足旅客“一路向北，游遍东北”的出游需求。

为给旅客营造安全、便捷、舒心的出行环境，重庆客运段针对老年旅客居多的实际，有针对性地开展安全知识宣传，提供查阅游玩地天气情况、景区周边特色美食等服务，并配备了种类多样的营养套餐，全面满足旅客的出游需求。

据悉，四川成都铁路国际商旅集团有限公司提前细化制订旅游列车开行保障方案，在配备随车医生的基础上，特别为老年旅客精心准备了血压计、血糖仪、急救包等设备及药品，并提供保健知识、紧急救助等贴心服务，为旅客安全出游保驾护航。

河南加开多个“商超旅游”列车

中国铁路郑州局自5月17日起，加开4趟“商超旅游”临客列车，以方便旅客前往郑州、洛阳、许昌等地购物、游玩。

为满足旅客高涨的出游需求，中国铁路郑州局除常态化实行管内“日常线”“周末线”“高峰线”外，相继开行了多个类型的旅游列车及创新票制产品服务。

5月10日，中国铁路郑州局又开通了“郑州—信阳—武汉”的旅游计次票业务，一票游三城的创新铁路旅行服务，为旅客提供了更多的出行便利性和灵活性。

在赏花、出游的同时，“商超打卡”等新型旅游方式也逐渐成为热门选择。对此，中国铁路郑州局决定在5月17日至19日、5月24日至26日、5月31日至6月2日，每日加开郑州—许昌K5371次、许昌—洛阳K5376/7次、洛阳—许昌K5378/5次、许昌—郑州K5374次共4趟“商超旅游”普速临客列车。

据了解，此次加开的列车具有票价低廉、当日往返等特点。其中K5376/7次、K5378/5次全程票价仅需32.5元，K5371次、K5374次全程票价仅需14.5元，列车全程运行时间不到3小时。

(责编：王连香、高雷)

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