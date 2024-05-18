伴随着我国房地产市场供求关系变化，房地产政策也在动态调控中迎来了新一轮重磅优化。

楼市新政有何重点、亮点？如何理解政策变化内涵？《财米油盐》带您一文读懂。

重点一：下调首付比例下限

对于买房人来说，首付比例无疑具有重要意义。无论是刚需型还是改善型需求、购买首套还是二套，低首付将直接降低购房者的“上车”门槛。

5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》，宣布将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

这次政策，可以说是把房贷首付比例下限降到了历史低位。这也是继2023年“831”之后，央行时隔仅8个月，再次对购房首付比例进行下调。

重点二：下调个人住房公积金贷款利率

房贷利率的高低，关系到新老购房家庭的借贷成本。

同样在5月17日，央行发布公告，决定自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。

值得注意的是，这次政策“宣布即实施”。5月18日起，新增的住房公积金贷款申请人即可马上享受到这次降息福利。

此次调整同样覆盖到了存量用户。到2024年1月1号（房贷利率重定价日），存量贷款用户也可享受住房公积金利率下调的同等待遇。

重点三：取消全国层面商业房贷利率政策下限

5月17日，央行宣布，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

不仅如此，从公告内容看，这次央行同时把商贷利率下限的决定权完全下放给了各省级分行，由各地因城施策、自主决定。

通俗来讲，今后房贷利率下限要不要设立、设多少，各地均可根据当地房地产市场的具体形势和调控需求来抉择，相当于给了各地更大的灵活度。

结合各地经验，此次央行虽未直接下调商业房贷利率，但利率下限的取消，通常也会带动住房贷款实际利率的进一步下调。

目前，市场上普遍预测，各地的房贷利率将会再下降0.3—0.4个百分点。如果按照100万贷款、30年期限、等额本息还款方式计算，总利息支出将可减少7万余元。

总体看，此轮政策的出台都指向一个方面——降低居民买房压力，促进恢复各地房地产市场的购买需求。

除了给个人减负，17日下午还有一场与房地产相关的重磅会议——全国切实做好保交房工作视频会议。

这场会议宣布了一系列保交房的具体举措：要着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付，保障购房人合法权益。相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。要继续做好房地产企业债务风险防范处置，扎实推进保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。

不难发现，此次楼市新政策依然坚持因城施策原则，给各地楼市释放并提供了更多施政空间和调控方法，持续帮助个人、企业缓解压力。相信后续各地将会继续在楼市政策优化上持续发力，切实满足更多人住有所居、住有宜居、住有安居的朴素追求。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：王仁宏

摄像：王仁宏

剪辑：史子潇（实习生）

文字：王仁宏

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王仁宏、章斐然)

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