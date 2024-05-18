人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）“人工智能发展不是‘短跑’是‘马拉松’，比拼的是耐力。”“我们要保持好奇心，拥抱不确定性。”在近日举办的2024搜狐科技年度论坛上，参会嘉宾表示，要充分发挥我国工业体系完整、产业规模庞大、应用场景丰富等优势，以人工智能（AI）和产业深度融合为主线，在智能制造、场景应用、智能化转型等方面，高水平赋能千行百业。

从国内外科技企业开启“百模大战”到GPT-4o发布，从辅助科研到艺术创作、自动驾驶，AI一路发展迅速。随着演进速度加快、赋能范围变广和影响程度加深，AI下一步如何发展，成为业内关注的热点。

中国工程院院士、国家数字交换系统工程技术研究中心主任、复旦大学大数据研究院院长邬江兴表示，AI安全“个性”“共性”问题是推广的瓶颈，在不确定性中构建更安全的应用系统是亟待破解的难题。他建议，利用不同算法模型间的差异，提升AI控制系统抗攻击能力；提升样本迁移性与算法网络结构的强关联，模型多样异构化是必要的安全机制；通过模型不确定度估计方法来提供理论支撑。

清华大学苏世民书院院长、清华大学人工智能国际治理研究院院长薛澜认为，AI技术的发展和治理无法分开，技术发展和治理作为“两个轮子”必须同时受到重视，更值得关注的是全社会如何更好做准备。当前的体系、分配和保障等，是基于工业化时代的技术、生产关系确定的，在AI发展阶段需要进一步调整。

此外，参会嘉宾表示，AI产业标准化和规范化程度不高，缺乏统一的行业标准体系，面临高层次领军人才稀缺、基础研究人才流失等现象。

围绕人才培养，中国科协原副主席、国际核能院院士张勤表示，一方面要培养我国年轻人的思考能力，另一方面要吃透其他国家的发展技术。“我赞成更多来鼓励年轻人突破固有的思维模式，思考问题的本质，提出我国自己的AI发展技术解决方案。”他说。

谈及培育壮大AI产业生态，参会嘉宾表示，要健全完善支撑体系，赋能新型工业化标准体系。优化布局制造业创新中心、产业技术基础公共服务平台和重点实验室等。提高产业链协同创新，强化AI开源生态建设，健全安全保障和国际合作等机制。

(责编：王连香、高雷)

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