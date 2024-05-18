人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）安永日前发布的《中国上市银行2023年回顾及未来展望》（以下简称报告）显示，2023年上市银行聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，提升运营管理效能，审慎经营，统筹发展与安全，稳中求进，助力实体经济高质量发展。

报告显示，2023年，上市银行把金融服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，优化金融供给。2023年末，上市银行总资产合计2939093.62亿元，同比增长11.14%，其中，贷款余额同比增长10.91%；上市银行制造业贷款余额同比增长18.71%。与此同时，持续减费让利主动压降实体经济融资成本，2023年度上市银行贷款收益率较2022年下降0.26个百分点。

“2023年上市银行加大对科技企业、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度，助力发展新质生产力。”安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示，2024年上市银行要完善科技金融业务组织架构，设立专营机构和专业团队；进一步完善相关产品体系，针对科技企业全周期不同阶段需求提供不同金融产品；以技术流为基础，建立与科技企业相配套的风控体系；搭建科技金融生态圈，助力科技成果转化，进一步做好科技金融大文章。

与此同时，2022年，上市银行不断完善个人养老金服务、丰富养老金产品种类和数量，满足居民养老财富需求；上市银行践行ESG理念，履行社会责任，持续推进绿色金融和普惠金融发展。报告显示，2023年末，49家上市银行披露了绿色贷款情况，绿色贷款余额合计228931亿元，同比增长40.29%；51家上市银行披露了普惠型贷款情况，贷款余额合计181,880亿元，同比增长28.4%。

“ESG相关法规和标准的逐步完善，对上市银行的ESG治理和管理能力提出了更高要求。”许旭明表示，“普”“惠”两者要兼顾，银行要把更多小微企业纳入到普惠金融业务中，监管部门也要引导银行减费让利，降低小微企业融资成本；银行不仅仅是发放绿色贷款和发行绿色债券等，要把绿色金融纳入到整体战略规划中，推动绿色金融进一步发展；银行要做好养老金金融、养老产业金融、养老服务金融。

值得一提的是，随着数字化转型持续深化，上市银行科技投入逐步进入平稳增长期，更加注重科技与业务融合及转型带来的质效。

报告指出，2023年，25家上市银行披露了科技投入金额，合计1970.12亿元；27家上市银行披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超14.42万人。根据最近三年均披露了金融科技人员数量的25家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。

随着生成式人工智能技术兴起，越来越多的上市银行布局大模型技术，在基础能力建设和业务场景搭建方面取得突破，由“数字化转型”迈向“数智化转型”。

“数字金融的涵义，包括上市银行通过数字化转型，提升自身运营管理能力、风险管理能力和获客能力，助力其他四篇大文章发展，也包括用金融手段服务数字经济发展。”许旭明认为，当前，生成式的人工智能大模型在金融业的应用引起广泛关注，包括处理金融文本、预测市场变化趋势、进行风险管理以及改善客户服务等方面，这些都是大模型未来应用的前景，也是数字金融很重要的一环。

展望2024年，报告认为，我国经济将继续回升向好，上市银行将面临更多机遇。上市银行需坚守主责主业，稳妥处理好“功能性”与“营利性”、“规模”与“效益”、“防风险”与“促发展”之间关系，统筹兼顾长短期经营目标，在服务实体经济中实现自身价值。

“金融具有功能性和盈利性双重属性，盈利要服从功能发挥。”许旭明说，2024年，上市银行要将进一步发挥功能性作用，将五篇大文章纳入到自身发展战略中，各方面协同推动，支持实体经济高质量发展。与此同时，上市银行也要维持合理的利润水平，实现服务实体经济的可持续性。

(责编：王连香、高雷)

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