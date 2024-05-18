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加强数据赋能 多方协同提升政企采购现代化水平

2024年05月18日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电（记者许维娜）近日，第三届政企采购数字供应链生态大会在太原落下帷幕。本次大会以“链接·协同·再生”为主题，探寻提升政企采购现代化水平、推动数据赋能全产业链协同转型发展新路径。

大会现场。主办方供图

大会现场。主办方供图

会上，太原中北高新技术产业开发区管委会主任杜小灵表示，中北高新区坚持以高质量发展为主线，聚焦“打造开发区建设升级版”。开发区经济运行保持稳中有进态势，经济体量和质量显著提升。开发区强力推进数字经济产业发展，阳采集团已成为开发区推动数字产业化具有代表性的企业之一。

据了解，阳采集团打造了数字应用集聚先驱和智能物联及终端智造高地，为中北高新区进一步提升发展能级、积蓄发展动能起到了关键作用，成为区域经济高质量发展的又一增长点。

阳采集团有限公司副总裁高龙表示，政企网上商城有别于消费者网购商城，聚焦于阳光集采、合规保供、增效降本，多维度关注“优供优服优配”。基于此，阳采依托“三轮叠加优选”模式、全品类延伸、上下游协同赋能、PSSL四大数字化能力架构以及“三码一体”标准化体系等举措，助力央国企数字化采购模式变革，实现生态协同价值。

大会同期，“山西省数字化采购供应链生态建设论坛”成功举办，论坛围绕山西省相关产业发展、数字供应链创新应用、专业人才培养等热点话题展开，数百名业界同仁齐聚一堂，共同探索山西省数字化采购供应链生态构建新路径。

阳采集团副总裁赵建海在论坛上表示，作为数字化全品类企业采购服务平台，始终坚持数字技术赋能全供应链的发展思路，并在多领域建立起自身核心技术优势。依托于六大科技研发系统、全信息数字化精选产品以及智慧化供应链PSSL数字化能力等，通过技术助力、供应助力、服务助力，为工业强国贡献力量。

据了解，作为To B会员制仓储式卖场，阳采集团旗下阳采工业品占地总面积7000平米，主要经营工业品，同时涵盖员工福利、数码产品、电器等产品。卖场内通过行业聚焦场景，通过场景定位产品，通过“场景+卖场”的双重采购体验，通过“线上线下”一体化运营，线下体验线上交付，提高采购效率，降低企业仓储成本。

(责编：王连香、高雷)
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