人民网北京5月18日电 （记者夏晓伦）今年4月上半月，国内新能源汽车渗透率首次突破50%，超越传统燃油车，形成油电并行市场格局。而在新能源车大火的带动下，新能源二手车的交易也开始增长。据中国汽车流通协会的数据显示，2024年3月，全国新能源二手车共交易了9.15万辆，环比2月份增长了41.4%，同比去年同期增长了63.5%。

不过，随着新能源车的普及，困扰消费者的问题也随之出现，而保值率就是新能源车消费者最关心的焦点之一。根据瓜子二手车的统计，新能源车前3年的整体保值率分别约为60%、50%、40%。

据了解，传统的二手燃油车市场上，豪华车一直以稳定的高保值率著称，3年保值率能达到60%以上；而对于新能源二手车，低保值率则是“一视同仁”。根据瓜子二手车的统计，新能源车的3年保值率整体为43%，中高档车因为品牌价值赋能，有一定保值优势，但并不明显。

瓜子二手车相关负责人表示，3年左右的新能源二手车已经大幅折价，残值趋于稳定，而车况、电池状态依然优秀，因此反而也是购入新能源二手车的最佳时限。

当前，随着各种智能硬件和智驾的加入，新能源车具备了越来越多的3C属性，不少人甚至戏称其为“大号手机”，因此频繁换车、体验新款也成为新能源车消费的一个新的趋势。

而新能源二手车因为低保值率带来的高性价比，让“换车体验”的门槛进一步降低。

新能源二手车部分用户观点

上述负责人还表示，在传统燃油车中，用户常常关注发动机异响、积碳、变速箱等问题，而这些担忧在新能源二手车的三电系统（电池、电机、电控）上已不复存在；目前购买新能源二手车的主要顾虑则在电池性能，尤其是电池的健康状况和耐用性上。而为了缓解这些顾虑，瓜子二手车平台目前正努力解决电池检测的问题。

用户认为，即便有了电池检测报告，也不能完全等同于实际使用中的车辆表现。因此，对于新能源二手车的选购，试驾变得尤为关键。

据了解，通过结合电池健康度的检测数据和实际的7天试驾体验，用户可以更准确地了解新能源二手车电池的实际工作状态和车辆的综合性能。这种评估方式，不仅能够让用户对电池的健康程度有更深刻的认识，也能确保购车决策的全面性和准确性。

(责编：王连香、高雷)

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