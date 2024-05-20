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三部门：推动车载无线广播接收模块应配尽配

2024年05月20日20:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者申佳平）5月17日，工业和信息化部、国家广播电视总局、国家市场监督管理总局联合召开车载音视频管理工作会。会议提出，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置、做到应配尽配。

据介绍，会议总结了去年三部门印发《关于进一步加强车载音视频管理的通知》以来，汽车生产企业落实执行情况，并就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置、做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。工业和信息化部装备一司、国家广播电视总局科技司、国家市场监督管理总局认证监管司有关负责同志出席会议并讲话，对汽车配置无线广播接收模块提出明确要求。

会上，中国汽车工业协会向全国汽车行业发起倡议，大力推动车企配置安装无线广播接收装置。国家广播电视总局广科院介绍了国内外车载无线广播发展的最新进展。一汽、广汽、比亚迪、蔚来等汽车企业代表就认真落实车载无线广播接收模块配置工作要求，切实履行企业社会责任作交流发言。全国31家重点汽车生产企业代表参加会议。

(责编：申佳平、吕骞)
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