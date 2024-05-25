人民网记者 杜燕飞

当前，随着人民币汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率在合理均衡水平上双向波动已成为常态。越来越多的企业树立汇率风险中性理念，通过金融衍生产品等方式有效管理外汇汇率风险。

国家外汇管理局数据显示，今年一季度，企业利用远期、掉期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模合计3958亿美元，同比增长23%；企业套保比率为28.1%，较2023年同期上升3.2个百分点；外汇衍生品交易在银行代客交易中占比接近30%，比去年提升了3.9个百分点。今年前两个月汇率避险“首办户”企业超过5000家。

值得注意的是，企业在办理外汇衍生品业务时，按照银行要求，需要按比例缴纳保证金或其他合格金融资产质押，作为交易履约保证。由于外汇衍生品业务所需的保证金占用企业经营现金流，给企业特别是中小微企业造成了一定的困扰。

国家发改委办公厅等四部门日前联合发布的《关于做好2024年降成本重点工作的通知》指出，推动银行建立健全服务企业汇率风险管理长效机制，丰富汇率避险产品，加强宣传培训，优化中小微企业授信和保证金管理制度，加强政银担多方协作，共同降低中小微企业外汇套保成本。

为降低中小微企业汇率避险成本，近年来，当地外汇管理部门联合其他部门采取了一系列措施。例如，国家外汇管理局内蒙古自治区分局联合内蒙古自治区商务厅建立小微外贸企业汇率避险政策性担保机制，构建“银行+担保机构+外汇局、商务厅等监管部门”协调模式，引入政府性担保机构为企业汇率避险提供担保服务，银行机构免除企业汇率避险保证金，担保费由外经贸发展专项资金给予全额补助。国家外汇局安徽省分局联合合肥市地方金融监管局、市财政局、市商务局，鼓励政府性融资担保机构为中小微企业办理远期结售汇业务提供融资担保，推动金融机构合理减费让利，更好满足中小微企业汇率避险需求。

在当地外汇管理部门支持下，多地金融机构创新产品与服务，降低中小微企业汇率避险成本。比如，建设银行福建省分行与石狮商务局联合创建“公共保证金池”模式，协同晋江市政府创新“汇担快易”模式，减少企业授信占用和资金占压的同时，降低外贸企业的汇率避险业务门槛和成本。工商银行眉山分行协同当地国有担保公司，落地“担保项下远期结售汇业务”，由担保公司为企业远期结售汇履约进行担保，企业免缴保证金、免核定授信额度、免缴担保费。

国家外汇管理局相关负责人表示，下一步，将持续增强企业汇率风险中性理念，推动银行建立健全服务企业汇率风险管理长效机制；进一步推进国有企业汇率风险管理服务水平；强化对中小微企业的支持，指导外汇交易中心将免收中小微企业外汇套保平盘手续费优惠政策再延长两年，多方合作降低外汇套保成本。

(责编：陈键、吕骞)

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