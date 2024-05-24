人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国务院国资委、国家知识产权局、全国工商联等四部门近日联合发文，组织开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动。

据了解，本次活动组织开展产业链专场对接活动，开展中央企业、民营企业与中小企业专场对接，在各行业大会中举办融通对接活动，各地分层次分领域举办形式多样的对接活动。

本次活动将建立完善大中小企业融通对接渠道，集聚知识产权服务机构、高等院校、科研院所、金融机构等各方资源，为中小企业与大企业搭建交流、展示、服务、对接平台，丰富拓展融通对接的广度、维度和深度，推动更多中小企业融入大企业创新链产业链供应链，达成一批融通合作项目，提升产业链供应链韧性和竞争力，助推新质生产力发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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