本报记者 冯 华 邱超奕 申少铁

今年4月，习近平总书记在重庆考察时指出：“中国式现代化，民生为大。党和政府的一切工作，都是为了老百姓过上更加幸福的生活。”

全国居民人均可支配收入11539元，扣除价格因素，实际增长6.2%……今年一季度国民经济开局良好，国内生产总值5.3%的增长兼顾发展和民生。各地区各部门顺应人民群众对高品质生活的新期待，坚持在发展中保障和改善民生，下大气力抓好各项民生实事和民心工程，着力提高公共服务水平，在推动高质量发展中不断增进民生福祉。

突出就业优先导向，稳就业政策持续显效

习近平总书记高度重视就业工作，强调“要在推动高质量发展中强化就业优先导向”。今年以来，各地区各部门更加突出就业优先导向，稳就业政策接续落地、持续显效。一季度全国城镇新增就业303万人，同比增加6万人，就业主要指标运行平稳。

——完善政策协同，稳住就业基本盘。

广东中山市木林森电子有限公司车间内，工人与智能机器人密切配合、赶制订单任务。“公司启用新车间、扩大新产线，今年招了近800名新员工。”公司培训负责人张忍介绍，公司发展势头好，中山市人力资源和社会保障局等部门加强服务，不但发送专车帮助企业跨省份招工，还提供新招员工就业补贴等，为企业经营提振信心。

2024年“春风行动”发布岗位4300多万个、发放就业补贴66亿多元；中央财政安排就业补助资金预算667亿元，支持落实就业创业扶持政策……各部门精准施策、协同发力，强化财政、货币、产业、区域等政策支持就业的导向，形成减负稳岗扩就业政策合力。

——抓好重点群体，拓展就业空间。

“见习一结束，我就签了就业协议，待遇各方面都满意。”前不久，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院毕业生葛文婷入职当地一家旅游公司，“人力资源和社会保障部门提前组织政策宣讲和见习双选会，让我心里有了底。”一季度，当地推出高校毕业生见习岗位1100多个，服务就业困难群体1.5万人次。

今年以来，各类就业服务活动覆盖农民工、高校毕业生等重点群体，努力实现“月月有招聘、服务不断线”。1至3月，农村劳动力外出务工规模有所增加；3月末，脱贫人口务工规模达3049万人，高于3000万人的目标任务。

——加强技能培训，提升就业能力。

“经过培训，我的月收入增加了2000元。”甘肃陇南市华龙恒业农产品有限公司的包装车间里，45岁的农民李春兰熟练操作机器，将核桃打包装袋。直播间里，主播颜翻红热情推介本地产品琥珀核桃。当地积极打造“陇南电商”劳务品牌，带动超过30万人就业创业。

今年以来，各地区各部门加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进劳动力市场供需匹配，让更多人好就业、就好业。

“今年就业实现良好开局，随着经济持续回升向好，稳就业具备了更多有利条件。与此同时，就业总量压力和结构性矛盾仍较突出，部分劳动者就业仍面临较多困难，稳就业需付出艰苦努力。”人力资源社会保障部有关负责人表示，下一步，将加快完善就业工作体系，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策，持续开展民营企业招聘月等就业服务专项活动，出台促进高校毕业生等青年就业政策文件，落实推动公共就业服务下沉基层的政策举措，为企业和劳动者提供更高效、便捷、精准的就业服务，“我们将全力以赴稳就业、保用工、促发展，努力完成全年就业目标任务。”

兜住、兜准、兜牢民生底线，社会保障和服务不断加强

习近平总书记指出：“要着力补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线，办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事，提高公共服务可及性和均等化水平。”

补短板、兜底线、强服务，《政府工作报告》围绕切实保障和改善民生，提出一系列目标举措，作出有力部署：2024年，居民医保人均财政补助标准提高30元、城乡居民基础养老金月最低标准提高20元、加强城乡社区养老服务网络建设、加强残疾预防和康复服务……

帮扶困难群众，民生底线兜得更牢。

河北石家庄市灵寿县南营乡车谷砣村低保户李书青患有残疾，没有劳动能力，村里不仅帮忙办了低保，还为其家人介绍了村里招待所的保洁工作，每个月收入有了保障。

用心用情关爱困难群众。一季度，各地区积极落实各类政策性补贴发放，人均社会救助补助和政策性生活补贴增长5.5%。为了更好地兜住、兜准、兜牢民生底线，今年，我国还将健全分层分类的社会救助体系，统筹防止返贫和低收入人口帮扶政策，把民生兜底保障安全网织密扎牢。

缓解看病难、看病贵，推动优质医疗资源扩容下沉。

“多亏北京来的专家，让我在家门口也能享受到优质的医疗服务。现在我康复良好。”前不久，患有胃肠间质瘤的云南昆明市民胡芳来到云南省肿瘤医院营养科就诊。作为第二批国家区域医疗中心建设项目，云南省肿瘤医院获得北京大学肿瘤医院对口支援。北京大学肿瘤医院累计派出专家140名，平移新技术、新项目达14项，有效提升了云南省肿瘤医院重大疾病诊疗能力。

我国积极促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，将更多医疗机构纳入医联体和医共体，完善异地就医直接结算机制，推进国家和省级区域医疗中心建设，让群众能够就近享受高质量的医疗服务。

患者就医负担也在逐步减轻，居民医保人均财政补助标准提高，新版国家医保药品目录今年1月1日起实施，包含74种肿瘤靶向药、80余种罕见病用药，保障水平进一步提升。

当前，面对人民日益增长的美好生活需要，全面推进健康中国建设，仍需继续推动医疗服务重心下移、资源下沉，解决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供给差异大等问题。“引导优质医疗资源下沉基层是今年卫生健康工作的一项重点内容。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，今年将以人员下沉为重点，全面推开紧密型医共体建设，加强县乡村医疗服务协同联动，同时积极落实好推动城市医疗资源下沉的政策措施。

提升公共服务水平，民生短板不断补齐。

上午11点多，湖南长沙市芙蓉区文艺路街道识字里社区打造的银龄餐厅内饭菜飘香。89岁的段正其来到餐厅就餐：“这里提供的菜品低盐少油、软烂绵和，合我的口味。”

最新统计数据显示，我国60周岁及以上人口已超2.96亿，养老需求快速增长。各地区各部门相继出台有关政策，推进基本养老服务体系建设。民政部有关负责人表示，为顺应我国大多数老年人居家养老需求，将推动家庭适老化改造，提供老年人助餐助洁助医助浴服务，加强城乡社区养老服务网络建设等，让老年人在家门口就能够享受到便捷的养老服务。

不只是养老、医疗，我国着力加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，在教育、住房、社保等人民群众最关心的领域不断提升公共服务水平。

扎实推进共同富裕，人民生活持续改善

习近平总书记强调：“要坚持以人民为中心的发展思想，在发展中稳步提升民生保障水平，引导激励广大群众依靠自己的双手创造幸福生活。”

——稳增长、促增收，多渠道增加城乡居民收入。

“这两年水稻行情好，今年我们换了更高产的新品种，预计每亩地能增产200多斤。”春耕时节的黑土地，一片繁忙景象。吉林松原市查干湖镇腰初村村民武俊国每日往返于田地和大棚之间，整地育秧、不误农时。

吉林持续推进高标准农田建设，积极拓宽粮食销售渠道，有力促进农业增效、农民增收。今年，武俊国在村党支部的建议下，种植前便与企业签下订单，收购价较去年每斤增加0.15元。“产量升、单价涨，这地种得有奔头。”武俊国信心十足。

统筹城乡融合发展，多渠道增加城乡居民收入。一季度居民收入延续恢复性增长，农村居民收入增长继续快于城镇居民。工资性收入和经营净收入较快增长，成为支撑居民收入增长的主要因素。今年乡村旅游市场持续升温，带动农村居民人均第三产业经营净收入增长14.1%。在各类保民生政策支持下，一季度居民人均转移净收入2007元，比上年同期增长4.8%。居民人均财产净收入988元，比上年同期增长3.2%。

——聚焦急难愁盼，为人民群众提供高品质生活。

老旧小区改造“改”出新生活。“采光好了，开窗就是风景。”午后，湖北武汉市江汉区常四社区红光小区居民朱兵坐在窗前晒太阳。过去，客厅光线被1米多高的电动车棚挡住大半，经过老旧小区改造，不仅车棚被移到合适的位置，社区里的闲置公房也变成服务驿站，小区广场一天天靓起来。

幼有所育纾解带娃之忧。走进山东东营市文汇街道中心幼儿园，教室宽敞明亮，各式各样的启蒙玩具摆放得整齐有序，孩子们正在老师的带领下开心游戏。“早上7点40分入园，下午4点50分来接，孩子在这里很开心。不仅两餐两点营养均衡，还有形式多样的特色课程，价格也很实惠。”幼儿家长张鑫说，家门口的普惠托育服务令人安心。

…………

不断满足人民对美好生活的向往，为百姓提供更稳定的工作、更满意的收入、更好的教育、更可靠的社会保障。各地区各部门持续用力，采取更多举措，在增进民生福祉上展现更大作为。

奋进新征程，坚持以人民为中心的发展思想，把握和处理好发展经济与改善民生的关系，聚焦群众关切，办好民生实事，必将在发展中稳步提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（本报记者邵玉姿、申智林、郑智文、强郁文参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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