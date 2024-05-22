本报记者 赵 鹏 孙海天

习近平总书记2022年4月在海南考察时强调：“经过30年持续摸索，决定就抓这几样：旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业。”“要聚焦发展旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业，加快构建现代产业体系。”

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，海南省依托自由贸易港政策优势和独特自然禀赋，聚焦发展旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业，布局创新链，培育产业链，不断提升产业竞争力。

充分利用自由贸易港已落地生效的180多项政策文件，海南积极探索拓展政策应用空间，大力招引各类投资主体和企业集聚。

“自由贸易港鼓励科研成果转化、保护知识产权的政策吸引了我们。”海南晨海水产有限公司董事长助理赵广文说，将总部迁至三亚崖州湾科技城后，公司通过公共科研平台与20多所国内高校开展合作，成功培育出金鲳鱼新品种“晨海1号”。

科研成果持续转化，经营主体加速集聚。截至2023年底，崖州湾科技城已搭建起4个国家级科创平台，吸引了2800多家种业、1000多家深海科研团队和企业落户。

这是自由贸易港政策红利加速释放的一个缩影。在“中央统筹、部门支持、省抓落实”的工作推进机制下，海南自由贸易港政策制度体系基本形成。截至今年1月，全省新增经营主体增速连续48个月保持全国领先。

加快产业补链强链，海南着力做强分布在全省各地的13个重点园区，推动形成“龙头链主带动、园区平台支撑、上下游协作配套”的产业发展格局。

在文昌国际航天城，最早参与文昌航天卫星产业建设的海南长光卫星信息技术有限公司与其他企业联手，持续提升在环境监测、森林防火、国土安全等方面的遥感数据服务能力。“图斑核查只需两个小时，海南区域可以做到每日13次观测、全域月度1张图覆盖。”文昌航天超算中心项目经理冯文介绍。眼下，文昌国际航天城园区注册航天类企业已超过500家，航天产业链初步成型。

国际船舶总吨位跃居全国第二，儋州洋浦“数字保税（来数加工）”区通过验收……位于儋州市的洋浦经济开发区今年以来发展成果丰硕。“去年全市地区生产总值首超千亿元，今年力争培育出全省首个千亿元产业集群。”儋州市委书记、洋浦经济开发区工委书记邹广说。

海南制定《关于支持海口综合保税区高质量发展的措施》等系列保障性文件，出台制度集成创新三年行动方案，不断加强用地、资金等要素保障和体制机制创新激励。2023年，13个重点园区营业收入首次突破2万亿元大关，税收收入占全省税收收入的近五成。

“旅游+”新业态全域拓展，现代服务业释放强劲动能，高新技术产业亮点纷呈，热带特色高效农业持续发展……2023年，四大主导产业对海南经济增长的贡献率超过60%。

今年一季度，海南实现地区生产总值1836.98亿元。“我们将下功夫做好强产业文章，紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展，构建开放型生态型创新型现代产业体系。”海南省委书记冯飞表示。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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