人民网记者 乔业琼

北京荟聚购物中心苏宁易购超级旗舰店正在开展以旧换新活动。人民网记者 乔业琼摄

“旧空调不太制冷了，赶上以旧换新活动再叠加商场折扣，原价7500多元的空调，到手只有5000元。”近日，北京市大兴区的吴先生将家里的旧空调都置换成了新空调，除了可以享受优惠补贴，还更加节能省电。

近期，以旧换新行动在全国各地如火如荼展开。记者观察到，从家电到汽车，消费者在换新时更青睐节能、低碳的产品，消费“含绿量”不断提升。

围绕家电以旧换新政策，多地发布的细则都与“绿”有关。四川对个人消费者在省内以旧换新购买7大类绿色智能家电，按其实际售价的10%给予一次性补贴，单台最高不超过1000元；宁夏提出对购置17大类二级以上能效、单价1000元及以上家电产品参加以旧换新等活动，给予补贴；河南对消费者交售废旧家电并新购绿色智能家电、智能电子产品给予补贴，省财政对各地实际财政支出按照不超过30%给予奖补。

通过线上线下相结合的方式，电商平台也为消费者提供更加便捷、高效的以旧换新服务。苏宁易购数据显示，自3月29日启动以旧换新行动以来，截至4月14日，以旧换新订单同比增长超129%，带动绿色节能家电产品销售占比提升11%。

在中国国际电子商务中心首席分析师李政波看来，开展家电以旧换新、发展绿色流通，是激发有潜能的消费、促进资源循环利用的有效途径。为了推广这一理念，我国发布了一系列政策，让绿色消费理念更加深入人心，绿色低碳生活方式渐成风尚。

家电之外，汽车领域的以旧换新也向“绿”而行。记者了解到，不少家庭选择置换新能源汽车，追求更加节能环保的用车体验。据工信部官网消息，4月份我国新能源汽车销量同比增长33.5%，1-4月累计销量占新车销量比重达32.4%。

按照最新发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》，消费者购买新能源乘用车的，补贴1万元。近日，工信部等5部门还启动了2024年新能源汽车下乡活动，共计99款车型参与活动。

“在政策支持下，未来新能源汽车销量有望进一步提升。”李政波认为，这不仅将带动完善充电、停车、智慧交通等基础设施，还将持续扩大自动驾驶、智能控制等技术在新能源汽车领域落地应用，为消费者营造安全、舒适、高效节能的用车体验。

“以旧换新缩短了消费者接触绿色智能创新产品的周期，将为更好培育新的消费增长点、增强发展潜力和后劲提供有力支撑。”李政波说。

面对以旧换新带来的绿色低碳发展新机遇和新挑战，多位专家建议，社会各界要形成合力，普及绿色消费知识、提升公众绿色消费意识；相关企业要加大绿色产品研发和生产上的投入力度，以更优质绿色产品供给，满足消费者的低碳生活新需求。（实习生杨子烨对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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